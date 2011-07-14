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63 ألف تصريح دخول لمكة.. الخدمة إلكترونية والورقية انتهت

متاحة وفقًا للشروط المنظمة.. الدخول عليها من "مقيم" و"أبشر"

أكد مدير الجوازات بمنطقة مكة المكرمة اللواء عابد بن فايز الحارثي أنه وضمن عدد من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين والمستفيدين من الشركات والأفراد سارعت جوازات منطقة مكة المكرمة إلى ومنذ وقت مبكر وبتوجيهات من مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى في الإصدار الإلكتروني لتصاريح دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال حج هذا العام 1440هـ بدلاً من الإجراءات الورقية المعمول بها في السابق.

وأضاف اللواء الحارثي أنه حتى تاريخه تجاوز عدد التصاريح 63699 تصريحاً، مبينًا أن الخدمة متاحة وفقًا للشروط المنظمة لذلك، ويكون الدخول عليها من بوابة "مقيم" للشركات والمؤسسات أو عبر الرابط الإلكتروني (https://portal.elm.sa) للأفراد من خلال خدمة أبشر .

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63 ألف تصريح دخول لمكة.. الخدمة إلكترونية والورقية انتهت
سبق

أكد مدير الجوازات بمنطقة مكة المكرمة اللواء عابد بن فايز الحارثي أنه وضمن عدد من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين والمستفيدين من الشركات والأفراد سارعت جوازات منطقة مكة المكرمة إلى ومنذ وقت مبكر وبتوجيهات من مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى في الإصدار الإلكتروني لتصاريح دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال حج هذا العام 1440هـ بدلاً من الإجراءات الورقية المعمول بها في السابق.

وأضاف اللواء الحارثي أنه حتى تاريخه تجاوز عدد التصاريح 63699 تصريحاً، مبينًا أن الخدمة متاحة وفقًا للشروط المنظمة لذلك، ويكون الدخول عليها من بوابة "مقيم" للشركات والمؤسسات أو عبر الرابط الإلكتروني (https://portal.elm.sa) للأفراد من خلال خدمة أبشر .

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
02:45 PM
اخر تعديل
14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
08:49 PM

63 ألف تصريح دخول لمكة.. الخدمة إلكترونية والورقية انتهت

متاحة وفقًا للشروط المنظمة.. الدخول عليها من "مقيم" و"أبشر"

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
9,441

أكد مدير الجوازات بمنطقة مكة المكرمة اللواء عابد بن فايز الحارثي أنه وضمن عدد من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين والمستفيدين من الشركات والأفراد سارعت جوازات منطقة مكة المكرمة إلى ومنذ وقت مبكر وبتوجيهات من مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى في الإصدار الإلكتروني لتصاريح دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال حج هذا العام 1440هـ بدلاً من الإجراءات الورقية المعمول بها في السابق.

وأضاف اللواء الحارثي أنه حتى تاريخه تجاوز عدد التصاريح 63699 تصريحاً، مبينًا أن الخدمة متاحة وفقًا للشروط المنظمة لذلك، ويكون الدخول عليها من بوابة "مقيم" للشركات والمؤسسات أو عبر الرابط الإلكتروني (https://portal.elm.sa) للأفراد من خلال خدمة أبشر .

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,980
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,800
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,972
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
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