نادي سباقات الخيل يطلق كأس الأمير محمد بن سعود الكبير "كأس الوفاء"

برعاية خادم الحرمين الشريفين

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- يقيم نادي سباقات الخيل، السبت المقبل، حفله السباقي على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير (كأس الوفاء) المصنف من ضمن كؤوس الفئة الثانية في الميدان السعودي المخصص لخيل الأربع سنوات مفتوح الدرجات، بمشاركة نخبة من أقوى خيول هذه الفئة؛ طمعاً في نيل شرف الفوز بالكأس والتتويج بالكأس؛ لما يحمله هذا الكأس من أهمية كبرى لدى الوسط الفروسي بجميع شرائحه.

ورفع الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الذي تجده الفروسية، مؤكداً أن الرعاية الكريمة لهذه البطولة منذ نشأتها تجسد الوفاء الذي تميزت به القيادة.

وينطلق سباق "كأس الوفاء" في الشوط التاسع على مسافة ألفي متر، والمخصص للإنتاج المحلي لجميع الدرجات (الفئة الثانية) من عمر أربع سنوات فأكثر، وتبلغ جائزته 500 ألف ريال.

وجاءت تسمية كأس الوفاء بهذه التسمية عندما أطلق الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله أول نسخة عام 1416 عرفاناً ووفاءً للأمير الراحل محمد بن سعود الكبير ودوره البارز في رياضة سباقات الخيل على صعيد الإنتاج والمستورد ودعمه للملاك والمنتجين في المملكة العربية السعودية، وهذا التكريم بحد ذاته والوفاء ليس بمستغرب على قيادتنا الرشيدة لكل من له دور وإسهام بارز في إثراء المملكة العربية السعودية في أي جانب.

ويعتبر إسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأكثر فوزاً بالكأس يليه إسطبل أبناء الأمير محمد بن سعود الكبير، ويعتبر الجواد الباسم للمالك عبدالله آل علي أول من حقق الفوز بالشوط تحت إشراف وتدريب عميد المدربين الراحل مشرف بن مطلق القحطاني، ويحسب لهذا الشوط أنه عطفاً على قوته والمسافة المقررة له وهي 2000م أنه أخرج عدة أبطال في الميدان السعودي أمثال الأبطال الإكليل صاحب الزمن القياسي المسجل لهذا الشوط وقدره 2:00:76 أيضاً من أبطال الشوط الأسطورة طيف وابن شقران وفردان واليرموك وذكي وكمال والأوضح وسويد والسيف الأجرب ويعتبر الجواد الزحزاح لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي تدريب شالح العضياني وقيادة الخيال وجبرتو راموس آخر من توج بالكأس في نسخته الماضية 2020.