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﻿"كورونا" يضم 1423 شخصًا إلى مصابيه في المغرب

تسجيل 39 وفاة خلال 24 ساعة

سجل المغرب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، 1423 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 134 ألفًا و695.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 39 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 2369.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 113 ألفًا و336.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 18 ألفًا و990.

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﻿"كورونا" يضم 1423 شخصًا إلى مصابيه في المغرب
سبق

سجل المغرب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، 1423 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 134 ألفًا و695.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 39 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 2369.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 113 ألفًا و336.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 18 ألفًا و990.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
09:39 PM

﻿"كورونا" يضم 1423 شخصًا إلى مصابيه في المغرب

تسجيل 39 وفاة خلال 24 ساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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سجل المغرب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، 1423 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 134 ألفًا و695.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 39 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 2369.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 113 ألفًا و336.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 18 ألفًا و990.

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