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"كيروش" والبطاقات الملونة سبب الغياب.. تعرف على تشكيلة مصر أمام السنغال

الليلة في نهائي كأس الأمم الإفريقية

وضع المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم البرتغالي "كيروش" التشكيل المتوقع لـ"الفراعنة " لمواجهة السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية، والتي تنظمها الكاميرون، مساء اليوم الأحد.

ويواجه منتخب مصر غياب عدد من اللاعبين؛ بسبب الإصابة أبرزهم: محمد الشناوي حارس المرمى، وأحمد حجازي، وأكرم توفيق، بينما يغيب عمر كمال عبدالواحد؛ بسبب تراكم البطاقات.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالمنعم - إمام عاشور.


الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية.

الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

نهائي كأس الأمم الإفريقية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"كيروش" والبطاقات الملونة سبب الغياب.. تعرف على تشكيلة مصر أمام السنغال
سبق

وضع المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم البرتغالي "كيروش" التشكيل المتوقع لـ"الفراعنة " لمواجهة السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية، والتي تنظمها الكاميرون، مساء اليوم الأحد.

ويواجه منتخب مصر غياب عدد من اللاعبين؛ بسبب الإصابة أبرزهم: محمد الشناوي حارس المرمى، وأحمد حجازي، وأكرم توفيق، بينما يغيب عمر كمال عبدالواحد؛ بسبب تراكم البطاقات.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالمنعم - إمام عاشور.


الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية.

الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
02:52 PM

"كيروش" والبطاقات الملونة سبب الغياب.. تعرف على تشكيلة مصر أمام السنغال

الليلة في نهائي كأس الأمم الإفريقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وضع المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم البرتغالي "كيروش" التشكيل المتوقع لـ"الفراعنة " لمواجهة السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية، والتي تنظمها الكاميرون، مساء اليوم الأحد.

ويواجه منتخب مصر غياب عدد من اللاعبين؛ بسبب الإصابة أبرزهم: محمد الشناوي حارس المرمى، وأحمد حجازي، وأكرم توفيق، بينما يغيب عمر كمال عبدالواحد؛ بسبب تراكم البطاقات.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالمنعم - إمام عاشور.


الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية.

الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,403
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