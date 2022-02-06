"كيروش" والبطاقات الملونة سبب الغياب.. تعرف على تشكيلة مصر أمام السنغال

الليلة في نهائي كأس الأمم الإفريقية

وضع المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم البرتغالي "كيروش" التشكيل المتوقع لـ"الفراعنة " لمواجهة السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية، والتي تنظمها الكاميرون، مساء اليوم الأحد.

ويواجه منتخب مصر غياب عدد من اللاعبين؛ بسبب الإصابة أبرزهم: محمد الشناوي حارس المرمى، وأحمد حجازي، وأكرم توفيق، بينما يغيب عمر كمال عبدالواحد؛ بسبب تراكم البطاقات.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالمنعم - إمام عاشور.



الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية.

الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.