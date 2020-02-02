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البدء في تأهيل 4 مواقع أثرية في رجال ألمع

يتمثل في أعمال النظافة والإنارة والمداخل

بدأت بلدية محافظة رجال ألمع بتأهيل عدد من المواقع الأثرية بالمحافظة، التي تشمل قلعة البلدة - قلعة صافية - القشلة بالشعبين - قصبة العوص.

وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ، أن التأهيل يتمثل في أعمال النظافة والإنارة وتأهيل المداخل المؤدية للمواقع وكذلك الأماكن المحيطة بها، حيث تعد هذه الأعمال ضمن جهود البلدية لمعالجة التشوه البصري، مؤكداً أن هذه المواقع تعد ذات أهمية كبيرة لما تحويه من تراث كبير حيث تتمتع بطابع معماري قديم يجسد حقبة من الزمن.

بلدية محافظة رجال ألمع المواقع الأثرية بالمحافظة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البدء في تأهيل 4 مواقع أثرية في رجال ألمع
سبق

بدأت بلدية محافظة رجال ألمع بتأهيل عدد من المواقع الأثرية بالمحافظة، التي تشمل قلعة البلدة - قلعة صافية - القشلة بالشعبين - قصبة العوص.

وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ، أن التأهيل يتمثل في أعمال النظافة والإنارة وتأهيل المداخل المؤدية للمواقع وكذلك الأماكن المحيطة بها، حيث تعد هذه الأعمال ضمن جهود البلدية لمعالجة التشوه البصري، مؤكداً أن هذه المواقع تعد ذات أهمية كبيرة لما تحويه من تراث كبير حيث تتمتع بطابع معماري قديم يجسد حقبة من الزمن.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
03:24 PM

البدء في تأهيل 4 مواقع أثرية في رجال ألمع

يتمثل في أعمال النظافة والإنارة والمداخل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - رجال ألمع
0
1,847

بدأت بلدية محافظة رجال ألمع بتأهيل عدد من المواقع الأثرية بالمحافظة، التي تشمل قلعة البلدة - قلعة صافية - القشلة بالشعبين - قصبة العوص.

وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ، أن التأهيل يتمثل في أعمال النظافة والإنارة وتأهيل المداخل المؤدية للمواقع وكذلك الأماكن المحيطة بها، حيث تعد هذه الأعمال ضمن جهود البلدية لمعالجة التشوه البصري، مؤكداً أن هذه المواقع تعد ذات أهمية كبيرة لما تحويه من تراث كبير حيث تتمتع بطابع معماري قديم يجسد حقبة من الزمن.

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