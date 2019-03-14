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"كورونا" و4 دول .. الإكوادور أول وفاة وفيتنام تعلن الحظر وأولى إصابات بفنزويلا وكوسوفا

الفيروس يواصل تحديث أرقامه ما بين وفيات وإصابات ودول جديدة تنضم إلى قائمة الضحايا

واصل فيروس كورونا تحديث أرقامه ما بين وفيات وإصابات ودول جديدة تنضم إلى قائمة ضحايا الفيروس، فقد أعلنت الإكوادور الليلة الماضية، تسجيل أولى حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وهي لمواطنة إكوادورية تبلغ 71 عاماً عادت من إسبانيا.

وهذه كانت أولى إصابة بالفيروس في الإكوادور، وخامس وفاة بـ "كورونا" في أمريكا اللاتينية.

وأشارت وزيرة الصحة كاتالينا أندرامونيو؛ في مؤتمر صحفي، إلى أن حصيلة المصابين بالفيروس في بلادها ارتفعت من 20 إلى 23 حالة.

كما حظرت الحكومة الإكوادورية التجمعات العامة.

وفي فيتنام، أعلنت الحكومة حظراً لمدة ثلاثين يوماً على المسافرين الأجانب الذين يدخلون البلاد، الذي سيطبّق على زائرين من 26 دولة في منطقة شنجن في أوروبا وبريطانيا.

وقالت "الخارجية" الفيتنامية، في بيان اليوم، إن أيّ شخص زار تلك الدول في غضون 14 يوماً من وصوله إلى فيتنام سيتم منعه من دخول البلاد.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فيتنام، إلى 47 حالةً، حيث إن هناك 20 تقريباً منها لها صلة برحلة قادمة من لندن إلى هانوي.

كما أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز؛ أنه تمّ تشخيص أولى إصابتين بفيروس كورونا المستجد في فنزويلا، مشيرةً الى أنّ المصابين هما رجل وامرأة عادا من أوروبا، ومؤكّدةً من جهة أخرى أنه سيتم إغلاق كل المؤسسات التعليمية في البلاد.

وعلى أثر تأكيد أولى حالتَي إصابة في البلاد، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو؛ "حال التأهّب" في فنزويلا، قائلاً "سنبدأ حجراً صحياً جماعياً".

من جهة أخرى، سجّلت السُلطات الصحية في كوسوفا، اليوم، أولى حالتَي إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وقال وزير الصحة في كوسوفا إرابين فيتا؛ في مؤتمر صحفي: إن أحد المصابين إيطالي الجنسية في العقد الثاني من العمر، أما الآخر فهو من مواطني كوسوفا، لافتاً الانتباه إلى أنهما بحالة مستقرة، ويتلقيان العلاج في المستشفى.

وأضاف، أنه أُجريت الفحوص لـ 15 شخصاً من المخالطين للمصابين.

يُذكر أن ألبانيا التي سجّلت 23 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، أغلقت حدودها مع كوسوفا.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" و4 دول .. الإكوادور أول وفاة وفيتنام تعلن الحظر وأولى إصابات بفنزويلا وكوسوفا
سبق

واصل فيروس كورونا تحديث أرقامه ما بين وفيات وإصابات ودول جديدة تنضم إلى قائمة ضحايا الفيروس، فقد أعلنت الإكوادور الليلة الماضية، تسجيل أولى حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وهي لمواطنة إكوادورية تبلغ 71 عاماً عادت من إسبانيا.

وهذه كانت أولى إصابة بالفيروس في الإكوادور، وخامس وفاة بـ "كورونا" في أمريكا اللاتينية.

وأشارت وزيرة الصحة كاتالينا أندرامونيو؛ في مؤتمر صحفي، إلى أن حصيلة المصابين بالفيروس في بلادها ارتفعت من 20 إلى 23 حالة.

كما حظرت الحكومة الإكوادورية التجمعات العامة.

وفي فيتنام، أعلنت الحكومة حظراً لمدة ثلاثين يوماً على المسافرين الأجانب الذين يدخلون البلاد، الذي سيطبّق على زائرين من 26 دولة في منطقة شنجن في أوروبا وبريطانيا.

وقالت "الخارجية" الفيتنامية، في بيان اليوم، إن أيّ شخص زار تلك الدول في غضون 14 يوماً من وصوله إلى فيتنام سيتم منعه من دخول البلاد.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فيتنام، إلى 47 حالةً، حيث إن هناك 20 تقريباً منها لها صلة برحلة قادمة من لندن إلى هانوي.

كما أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز؛ أنه تمّ تشخيص أولى إصابتين بفيروس كورونا المستجد في فنزويلا، مشيرةً الى أنّ المصابين هما رجل وامرأة عادا من أوروبا، ومؤكّدةً من جهة أخرى أنه سيتم إغلاق كل المؤسسات التعليمية في البلاد.

وعلى أثر تأكيد أولى حالتَي إصابة في البلاد، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو؛ "حال التأهّب" في فنزويلا، قائلاً "سنبدأ حجراً صحياً جماعياً".

من جهة أخرى، سجّلت السُلطات الصحية في كوسوفا، اليوم، أولى حالتَي إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وقال وزير الصحة في كوسوفا إرابين فيتا؛ في مؤتمر صحفي: إن أحد المصابين إيطالي الجنسية في العقد الثاني من العمر، أما الآخر فهو من مواطني كوسوفا، لافتاً الانتباه إلى أنهما بحالة مستقرة، ويتلقيان العلاج في المستشفى.

وأضاف، أنه أُجريت الفحوص لـ 15 شخصاً من المخالطين للمصابين.

يُذكر أن ألبانيا التي سجّلت 23 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، أغلقت حدودها مع كوسوفا.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
10:37 AM

"كورونا" و4 دول .. الإكوادور أول وفاة وفيتنام تعلن الحظر وأولى إصابات بفنزويلا وكوسوفا

الفيروس يواصل تحديث أرقامه ما بين وفيات وإصابات ودول جديدة تنضم إلى قائمة الضحايا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل فيروس كورونا تحديث أرقامه ما بين وفيات وإصابات ودول جديدة تنضم إلى قائمة ضحايا الفيروس، فقد أعلنت الإكوادور الليلة الماضية، تسجيل أولى حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وهي لمواطنة إكوادورية تبلغ 71 عاماً عادت من إسبانيا.

وهذه كانت أولى إصابة بالفيروس في الإكوادور، وخامس وفاة بـ "كورونا" في أمريكا اللاتينية.

وأشارت وزيرة الصحة كاتالينا أندرامونيو؛ في مؤتمر صحفي، إلى أن حصيلة المصابين بالفيروس في بلادها ارتفعت من 20 إلى 23 حالة.

كما حظرت الحكومة الإكوادورية التجمعات العامة.

وفي فيتنام، أعلنت الحكومة حظراً لمدة ثلاثين يوماً على المسافرين الأجانب الذين يدخلون البلاد، الذي سيطبّق على زائرين من 26 دولة في منطقة شنجن في أوروبا وبريطانيا.

وقالت "الخارجية" الفيتنامية، في بيان اليوم، إن أيّ شخص زار تلك الدول في غضون 14 يوماً من وصوله إلى فيتنام سيتم منعه من دخول البلاد.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فيتنام، إلى 47 حالةً، حيث إن هناك 20 تقريباً منها لها صلة برحلة قادمة من لندن إلى هانوي.

كما أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز؛ أنه تمّ تشخيص أولى إصابتين بفيروس كورونا المستجد في فنزويلا، مشيرةً الى أنّ المصابين هما رجل وامرأة عادا من أوروبا، ومؤكّدةً من جهة أخرى أنه سيتم إغلاق كل المؤسسات التعليمية في البلاد.

وعلى أثر تأكيد أولى حالتَي إصابة في البلاد، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو؛ "حال التأهّب" في فنزويلا، قائلاً "سنبدأ حجراً صحياً جماعياً".

من جهة أخرى، سجّلت السُلطات الصحية في كوسوفا، اليوم، أولى حالتَي إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وقال وزير الصحة في كوسوفا إرابين فيتا؛ في مؤتمر صحفي: إن أحد المصابين إيطالي الجنسية في العقد الثاني من العمر، أما الآخر فهو من مواطني كوسوفا، لافتاً الانتباه إلى أنهما بحالة مستقرة، ويتلقيان العلاج في المستشفى.

وأضاف، أنه أُجريت الفحوص لـ 15 شخصاً من المخالطين للمصابين.

يُذكر أن ألبانيا التي سجّلت 23 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، أغلقت حدودها مع كوسوفا.

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