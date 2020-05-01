في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح وأتربة على منطقة المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الـ10 مساء اليوم

نبّهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها اليوم، عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، العلا، المهد)، تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء هذا اليوم.