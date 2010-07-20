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825 كادرًا نسائيًا لخدمة قاصدات المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة

الترحيب بهن وتوزيع أكياس لحفظ أمتعتهن ومقتنياتهن الشخصية

جنّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 825 كادرًا نسائيًا؛ لتوفير جميع الخدمات لقاصدات المسجد الحرام، بعد عودتهن من المشاعر المقدسة ووصولهن لأداء طواف الإفاضة في اليوم العاشر من ذي الحجة.

وأوضحت مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية وضحة بنت عبدالرحمن عسيري أن الإدارة تضم 227 موظفة حرصن على توفير الخدمات كافة بدءًا من استقبال قاصدات المسجد الحرام والترحيب بهن، وتوزيع أكياس لحفظ أمتعتهن ومقتنياتهن الشخصية، بمداخل الأبواب وتوفير 59 حقيبة، و12 عربة رفوف لتقديم وتوزيع عبوات ماء زمزم بجميع المواقع المخصصة للنساء، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها، كما فعّلت الإدارة "باركود" (حرمًا آمنًا) لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضافت عسيري أنه جرى تأمين 17 مضخة لعمليات التطهير والتعقيم، و4 مكائن لكنس السجاد التي يقوم بها 550 عاملة ومشرفة، إضافة إلى 48 حارسة أمن مدني لتحقيق السلامة والأمن للقاصدات.

الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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825 كادرًا نسائيًا لخدمة قاصدات المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة
سبق

جنّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 825 كادرًا نسائيًا؛ لتوفير جميع الخدمات لقاصدات المسجد الحرام، بعد عودتهن من المشاعر المقدسة ووصولهن لأداء طواف الإفاضة في اليوم العاشر من ذي الحجة.

وأوضحت مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية وضحة بنت عبدالرحمن عسيري أن الإدارة تضم 227 موظفة حرصن على توفير الخدمات كافة بدءًا من استقبال قاصدات المسجد الحرام والترحيب بهن، وتوزيع أكياس لحفظ أمتعتهن ومقتنياتهن الشخصية، بمداخل الأبواب وتوفير 59 حقيبة، و12 عربة رفوف لتقديم وتوزيع عبوات ماء زمزم بجميع المواقع المخصصة للنساء، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها، كما فعّلت الإدارة "باركود" (حرمًا آمنًا) لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضافت عسيري أنه جرى تأمين 17 مضخة لعمليات التطهير والتعقيم، و4 مكائن لكنس السجاد التي يقوم بها 550 عاملة ومشرفة، إضافة إلى 48 حارسة أمن مدني لتحقيق السلامة والأمن للقاصدات.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
09:19 PM

825 كادرًا نسائيًا لخدمة قاصدات المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة

الترحيب بهن وتوزيع أكياس لحفظ أمتعتهن ومقتنياتهن الشخصية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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جنّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 825 كادرًا نسائيًا؛ لتوفير جميع الخدمات لقاصدات المسجد الحرام، بعد عودتهن من المشاعر المقدسة ووصولهن لأداء طواف الإفاضة في اليوم العاشر من ذي الحجة.

وأوضحت مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية وضحة بنت عبدالرحمن عسيري أن الإدارة تضم 227 موظفة حرصن على توفير الخدمات كافة بدءًا من استقبال قاصدات المسجد الحرام والترحيب بهن، وتوزيع أكياس لحفظ أمتعتهن ومقتنياتهن الشخصية، بمداخل الأبواب وتوفير 59 حقيبة، و12 عربة رفوف لتقديم وتوزيع عبوات ماء زمزم بجميع المواقع المخصصة للنساء، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها، كما فعّلت الإدارة "باركود" (حرمًا آمنًا) لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضافت عسيري أنه جرى تأمين 17 مضخة لعمليات التطهير والتعقيم، و4 مكائن لكنس السجاد التي يقوم بها 550 عاملة ومشرفة، إضافة إلى 48 حارسة أمن مدني لتحقيق السلامة والأمن للقاصدات.

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