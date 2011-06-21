مركز "إثراء" الثقافي العالمي يفتح التسجيل في جائزة "إثراء للفنون"
ابتداءً من الأربعاء المقبل.. سيتم إعلان الفائزين في 22 المحرم
أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، اليوم، فتح باب التقديم لجائزة "إثراء للفنون" في دورتها الرابعة لعام 2021م، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل حتى 8 المحرم 1443هـ.
وأوضح مركز "إثراء" أن الجائزة تستهدف الفنانين السعوديين والمقيمين في المملكة، إضافة إلى إتاحة الفرصة للفنانين في اثنتين وعشرين دولة عربية، على أن يتمّ إعلان أسماء الفائزين بالجائزة في 22 المحرم 1443هـ.
مركز "إثراء" الثقافي العالمي يفتح التسجيل في جائزة "إثراء للفنون"
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-06-21
أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، اليوم، فتح باب التقديم لجائزة "إثراء للفنون" في دورتها الرابعة لعام 2021م، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل حتى 8 المحرم 1443هـ.
وأوضح مركز "إثراء" أن الجائزة تستهدف الفنانين السعوديين والمقيمين في المملكة، إضافة إلى إتاحة الفرصة للفنانين في اثنتين وعشرين دولة عربية، على أن يتمّ إعلان أسماء الفائزين بالجائزة في 22 المحرم 1443هـ.
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
12:17 PM
مركز "إثراء" الثقافي العالمي يفتح التسجيل في جائزة "إثراء للفنون"
ابتداءً من الأربعاء المقبل.. سيتم إعلان الفائزين في 22 المحرم
أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، اليوم، فتح باب التقديم لجائزة "إثراء للفنون" في دورتها الرابعة لعام 2021م، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل حتى 8 المحرم 1443هـ.
وأوضح مركز "إثراء" أن الجائزة تستهدف الفنانين السعوديين والمقيمين في المملكة، إضافة إلى إتاحة الفرصة للفنانين في اثنتين وعشرين دولة عربية، على أن يتمّ إعلان أسماء الفائزين بالجائزة في 22 المحرم 1443هـ.