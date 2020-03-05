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"هدف" يودع 483 مليون ريال في حسابات المستفيدين من "حافز"

عدد من التحقوا بالعمل في شهر فبراير بلغ 5444 مستفيدًا ومستفيدة

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اليوم، أكثر من 483 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 320 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجيْ "حافز البحث عن عمل" و"حافز صعوبة الحصول على عمل"؛ وذلك عن شهر فبراير 2020م.

وكشف "هدف"، أن عدد المستفيدين من "حافز البحث عن عمل" بلغ 169.172 مستفيدًا ومستفيدة؛ بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج "حافز صعوبة الحصول على عمل" 150.974 مستفيدًا ومستفيدة؛ مبينًا أن عدد مَن التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي "حافز البحث عن عمل" و"حافز صعوبة الحصول على عمل" لشهر فبراير، بلغ 5444 مستفيدًا ومستفيدة، منهم 3069 إناثًا و2375 ذكورًا.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب لمستفيدي ومستفيدات برنامجي "حافز البحث عن عمل" و"حافز صعوبة الحصول على عمل"؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم؛ انطلاقًا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

وحرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة؛ وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف حافز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يودع 483 مليون ريال في حسابات المستفيدين من "حافز"
سبق

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اليوم، أكثر من 483 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 320 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجيْ "حافز البحث عن عمل" و"حافز صعوبة الحصول على عمل"؛ وذلك عن شهر فبراير 2020م.

وكشف "هدف"، أن عدد المستفيدين من "حافز البحث عن عمل" بلغ 169.172 مستفيدًا ومستفيدة؛ بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج "حافز صعوبة الحصول على عمل" 150.974 مستفيدًا ومستفيدة؛ مبينًا أن عدد مَن التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي "حافز البحث عن عمل" و"حافز صعوبة الحصول على عمل" لشهر فبراير، بلغ 5444 مستفيدًا ومستفيدة، منهم 3069 إناثًا و2375 ذكورًا.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب لمستفيدي ومستفيدات برنامجي "حافز البحث عن عمل" و"حافز صعوبة الحصول على عمل"؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم؛ انطلاقًا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

وحرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة؛ وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
09:28 AM

"هدف" يودع 483 مليون ريال في حسابات المستفيدين من "حافز"

عدد من التحقوا بالعمل في شهر فبراير بلغ 5444 مستفيدًا ومستفيدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اليوم، أكثر من 483 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 320 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجيْ "حافز البحث عن عمل" و"حافز صعوبة الحصول على عمل"؛ وذلك عن شهر فبراير 2020م.

وكشف "هدف"، أن عدد المستفيدين من "حافز البحث عن عمل" بلغ 169.172 مستفيدًا ومستفيدة؛ بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج "حافز صعوبة الحصول على عمل" 150.974 مستفيدًا ومستفيدة؛ مبينًا أن عدد مَن التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي "حافز البحث عن عمل" و"حافز صعوبة الحصول على عمل" لشهر فبراير، بلغ 5444 مستفيدًا ومستفيدة، منهم 3069 إناثًا و2375 ذكورًا.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب لمستفيدي ومستفيدات برنامجي "حافز البحث عن عمل" و"حافز صعوبة الحصول على عمل"؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم؛ انطلاقًا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

وحرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة؛ وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

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