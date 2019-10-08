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حريق بالكلية الجامعية بتربة يخلى ألفي طالب وموظف و"المدني" يخمده

لا إصابات ولا خسائر بشرية والجهات المعنية تحقق لمعرفة الأسباب

تسبب حريق نشب صباح اليوم بالمولد الكهربائي الرئيسي بالكلية الجامعية بمحافظة تربة، التابعة لجامعة الطائف، في إخلاء المبنى.

وتفصيلاً، ورد بلاغ لمركز العمليات المشتركة بوقوع حريق بالكلية الجامعية بتربة، وباشرت الفرق الميدانية بالدفاع المدني بتربة في وقت وجيز، وجرى إخماد الحالة، ولم ينتج عنه إصابات.

وتسبب الحريق في إخلاء مبنى قسم الطلاب بشكلٍ كامل، والذي يفوق عدده 2000 طالب وموظف، فيما لا يزال التحقيق جارياً لتوضيح سبب الحريق.

وفي السياق ذاته، أصدرت جامعة الطائف بياناً صحفياً؛ رداً على استفسار "سبق" بأنه في تمام الساعة 9:52 من صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٩/ ٢/ ١٤٤١هـ، تم رصد تصاعد للأدخنة من أحد مولدات الطاقة الكهربائية في قسم الطلاب بالكلية الجامعية بمحافظة تربة.

وأشارت إلى أنه على الفور قام المسؤولون في الكلية بإخلاء مبنى قسم الطلاب بشكل كامل، وفق ما تتطلبه إجراءات السلامة، كما قامت فرقة الصيانة بفصل التيار الكهربائي عن المبنى، وعزل المولد المتضرر.

وأكدت الجامعة أن فرقة الدفاع المدني بمحافظة تربة قامت بمباشرة الحادث، وأخمدت الحريق بشكل نهائي، ولم ينتج عن الحريق أية إصابات، أو خسائر بشرية، كما تمّت إعادة التيار الكهربائي واستمر اليوم الدراسي بالقسم.

حريق تربة الكلية الجامعية بمحافظة تربة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حريق بالكلية الجامعية بتربة يخلى ألفي طالب وموظف و"المدني" يخمده
سبق

تسبب حريق نشب صباح اليوم بالمولد الكهربائي الرئيسي بالكلية الجامعية بمحافظة تربة، التابعة لجامعة الطائف، في إخلاء المبنى.

وتفصيلاً، ورد بلاغ لمركز العمليات المشتركة بوقوع حريق بالكلية الجامعية بتربة، وباشرت الفرق الميدانية بالدفاع المدني بتربة في وقت وجيز، وجرى إخماد الحالة، ولم ينتج عنه إصابات.

وتسبب الحريق في إخلاء مبنى قسم الطلاب بشكلٍ كامل، والذي يفوق عدده 2000 طالب وموظف، فيما لا يزال التحقيق جارياً لتوضيح سبب الحريق.

وفي السياق ذاته، أصدرت جامعة الطائف بياناً صحفياً؛ رداً على استفسار "سبق" بأنه في تمام الساعة 9:52 من صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٩/ ٢/ ١٤٤١هـ، تم رصد تصاعد للأدخنة من أحد مولدات الطاقة الكهربائية في قسم الطلاب بالكلية الجامعية بمحافظة تربة.

وأشارت إلى أنه على الفور قام المسؤولون في الكلية بإخلاء مبنى قسم الطلاب بشكل كامل، وفق ما تتطلبه إجراءات السلامة، كما قامت فرقة الصيانة بفصل التيار الكهربائي عن المبنى، وعزل المولد المتضرر.

وأكدت الجامعة أن فرقة الدفاع المدني بمحافظة تربة قامت بمباشرة الحادث، وأخمدت الحريق بشكل نهائي، ولم ينتج عن الحريق أية إصابات، أو خسائر بشرية، كما تمّت إعادة التيار الكهربائي واستمر اليوم الدراسي بالقسم.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
02:15 PM

حريق بالكلية الجامعية بتربة يخلى ألفي طالب وموظف و"المدني" يخمده

لا إصابات ولا خسائر بشرية والجهات المعنية تحقق لمعرفة الأسباب

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متعب البقمي - تربة
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1,415

تسبب حريق نشب صباح اليوم بالمولد الكهربائي الرئيسي بالكلية الجامعية بمحافظة تربة، التابعة لجامعة الطائف، في إخلاء المبنى.

وتفصيلاً، ورد بلاغ لمركز العمليات المشتركة بوقوع حريق بالكلية الجامعية بتربة، وباشرت الفرق الميدانية بالدفاع المدني بتربة في وقت وجيز، وجرى إخماد الحالة، ولم ينتج عنه إصابات.

وتسبب الحريق في إخلاء مبنى قسم الطلاب بشكلٍ كامل، والذي يفوق عدده 2000 طالب وموظف، فيما لا يزال التحقيق جارياً لتوضيح سبب الحريق.

وفي السياق ذاته، أصدرت جامعة الطائف بياناً صحفياً؛ رداً على استفسار "سبق" بأنه في تمام الساعة 9:52 من صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٩/ ٢/ ١٤٤١هـ، تم رصد تصاعد للأدخنة من أحد مولدات الطاقة الكهربائية في قسم الطلاب بالكلية الجامعية بمحافظة تربة.

وأشارت إلى أنه على الفور قام المسؤولون في الكلية بإخلاء مبنى قسم الطلاب بشكل كامل، وفق ما تتطلبه إجراءات السلامة، كما قامت فرقة الصيانة بفصل التيار الكهربائي عن المبنى، وعزل المولد المتضرر.

وأكدت الجامعة أن فرقة الدفاع المدني بمحافظة تربة قامت بمباشرة الحادث، وأخمدت الحريق بشكل نهائي، ولم ينتج عن الحريق أية إصابات، أو خسائر بشرية، كما تمّت إعادة التيار الكهربائي واستمر اليوم الدراسي بالقسم.

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