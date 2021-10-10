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"الصحة": تسجيل 59 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 41 خلال الـ24 ساعة الماضية

تنطلق في نوفمبر.. حملة عالمية لتلقيح الأطفال من فيروس كورونا

بعد انتهاء التجارب السريرية ومخصّصة للأعمار من 5 إلى 11 عاماً

تنطلق خلال نوفمبر المقبل، حملة في جميع دول العالم لتلقيح الأطفال من سن 5 إلى 11 عاماً بعد انتهاء التجارب السريرية واقتراب موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على تحصين الأطفال في هذه العمر من فيروس كورونا "كوفيد- 19".

ومن المقرر أن تستمع لجنة خبراء إدارة الأغذية والعقاقير في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إلى عروض تقديمية حول سلامة اللقاح وفعاليته في 26 أكتوبر الجاري، ويمكن أن تنطلق حملة تلقيح الأطفال في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر.

وذكرت تقارير أمريكية أن الولايات المتحدة ستكون في صدارة الدول التي ستبدأ تلقيح الأطفال حيث تقدمت بطلب شراء 65 مليون جرعة من لقاح الأطفال من شركة فايرز، وستنطلق الحملة في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل في جميع الولايات وكذلك في بعض الدول التي طلبت شراء اللقاحات على الفور.

وأشار مسؤولون فيدراليون ومقدمو الخدمات الصحية، إلى أنه سيتم تلقيح الأطفال بجرعتين، إلا أن العملية ستكون أكثر صعوبة من تلقيح البالغين بسبب تخوف ورفض كثير من الآباء من لقاح الأطفال.

وذكرت التقارير أن "فايزر" بدأت تتلقى مزيداً من الطلبات لشراء لقاح الأطفال من عدة دول، خاصة الدول ذات الاقتصادات القوية.

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تنطلق في نوفمبر.. حملة عالمية لتلقيح الأطفال من فيروس كورونا
سبق

تنطلق خلال نوفمبر المقبل، حملة في جميع دول العالم لتلقيح الأطفال من سن 5 إلى 11 عاماً بعد انتهاء التجارب السريرية واقتراب موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على تحصين الأطفال في هذه العمر من فيروس كورونا "كوفيد- 19".

ومن المقرر أن تستمع لجنة خبراء إدارة الأغذية والعقاقير في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إلى عروض تقديمية حول سلامة اللقاح وفعاليته في 26 أكتوبر الجاري، ويمكن أن تنطلق حملة تلقيح الأطفال في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر.

وذكرت تقارير أمريكية أن الولايات المتحدة ستكون في صدارة الدول التي ستبدأ تلقيح الأطفال حيث تقدمت بطلب شراء 65 مليون جرعة من لقاح الأطفال من شركة فايرز، وستنطلق الحملة في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل في جميع الولايات وكذلك في بعض الدول التي طلبت شراء اللقاحات على الفور.

وأشار مسؤولون فيدراليون ومقدمو الخدمات الصحية، إلى أنه سيتم تلقيح الأطفال بجرعتين، إلا أن العملية ستكون أكثر صعوبة من تلقيح البالغين بسبب تخوف ورفض كثير من الآباء من لقاح الأطفال.

وذكرت التقارير أن "فايزر" بدأت تتلقى مزيداً من الطلبات لشراء لقاح الأطفال من عدة دول، خاصة الدول ذات الاقتصادات القوية.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
12:25 PM

تنطلق في نوفمبر.. حملة عالمية لتلقيح الأطفال من فيروس كورونا

بعد انتهاء التجارب السريرية ومخصّصة للأعمار من 5 إلى 11 عاماً

A A A
خالد علي - الرياض
2
2,507

تنطلق خلال نوفمبر المقبل، حملة في جميع دول العالم لتلقيح الأطفال من سن 5 إلى 11 عاماً بعد انتهاء التجارب السريرية واقتراب موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على تحصين الأطفال في هذه العمر من فيروس كورونا "كوفيد- 19".

ومن المقرر أن تستمع لجنة خبراء إدارة الأغذية والعقاقير في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إلى عروض تقديمية حول سلامة اللقاح وفعاليته في 26 أكتوبر الجاري، ويمكن أن تنطلق حملة تلقيح الأطفال في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر.

وذكرت تقارير أمريكية أن الولايات المتحدة ستكون في صدارة الدول التي ستبدأ تلقيح الأطفال حيث تقدمت بطلب شراء 65 مليون جرعة من لقاح الأطفال من شركة فايرز، وستنطلق الحملة في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل في جميع الولايات وكذلك في بعض الدول التي طلبت شراء اللقاحات على الفور.

وأشار مسؤولون فيدراليون ومقدمو الخدمات الصحية، إلى أنه سيتم تلقيح الأطفال بجرعتين، إلا أن العملية ستكون أكثر صعوبة من تلقيح البالغين بسبب تخوف ورفض كثير من الآباء من لقاح الأطفال.

وذكرت التقارير أن "فايزر" بدأت تتلقى مزيداً من الطلبات لشراء لقاح الأطفال من عدة دول، خاصة الدول ذات الاقتصادات القوية.

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