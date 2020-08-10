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بريطانيا تتجه لإلغاء الإحصاء اليومي لوفيات كورونا.. سيكون أسبوعيًّا

بعد تحقيق في الطريقة التي تتبعها الصحة.. كانوا يبالغون في عدد الضحايا

ذكرت صحيفة بريطانية، يوم أمس الأحد، أن الإحصاء اليومي لوفيات فيروس كورونا في البلاد قد يتم إلغاؤه؛ وذلك بعد تحقيق في الطريقة التي تتبعها هيئة الصحة العامة في إنجلترا في إجراء الإحصاء.

وقالت صحيفة "تلغراف": إن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها الأسبوع الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الحكومة قوله: "إن إحدى التوصيات قد تكون إلغاء الإحصاء اليومي وإجراء إحصاء أسبوعي بدلًا منه".

وكان وزير الصحة "مات هانكوك" قد أمر بفتح التحقيق، بعدما اتضح أن المسؤولين كانوا "يبالغون" في أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس.

ووفق "روسيا اليوم" سجلت بريطانيا يوم أمس الأحد، أعلى زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ أواخر يونيو؛ حيث وثقت السلطات الصحية 1062 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" خلال اليوم الأخير.

وأظهرت البيانات الرسمية أن مستوى الإصابات تجاوز الألف حالة يوميًّا لأول مرة منذ يونيو، وبزيادة 304 حالات عن 758 حالة مسجلة يوم السبت.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات في بريطانيا فرضت إجراءات عزل عام من جديد في بعض المناطق، وسط مخاوف من موجة جديدة من التفشي.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا تتجه لإلغاء الإحصاء اليومي لوفيات كورونا.. سيكون أسبوعيًّا
سبق

ذكرت صحيفة بريطانية، يوم أمس الأحد، أن الإحصاء اليومي لوفيات فيروس كورونا في البلاد قد يتم إلغاؤه؛ وذلك بعد تحقيق في الطريقة التي تتبعها هيئة الصحة العامة في إنجلترا في إجراء الإحصاء.

وقالت صحيفة "تلغراف": إن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها الأسبوع الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الحكومة قوله: "إن إحدى التوصيات قد تكون إلغاء الإحصاء اليومي وإجراء إحصاء أسبوعي بدلًا منه".

وكان وزير الصحة "مات هانكوك" قد أمر بفتح التحقيق، بعدما اتضح أن المسؤولين كانوا "يبالغون" في أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس.

ووفق "روسيا اليوم" سجلت بريطانيا يوم أمس الأحد، أعلى زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ أواخر يونيو؛ حيث وثقت السلطات الصحية 1062 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" خلال اليوم الأخير.

وأظهرت البيانات الرسمية أن مستوى الإصابات تجاوز الألف حالة يوميًّا لأول مرة منذ يونيو، وبزيادة 304 حالات عن 758 حالة مسجلة يوم السبت.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات في بريطانيا فرضت إجراءات عزل عام من جديد في بعض المناطق، وسط مخاوف من موجة جديدة من التفشي.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
09:09 AM

بريطانيا تتجه لإلغاء الإحصاء اليومي لوفيات كورونا.. سيكون أسبوعيًّا

بعد تحقيق في الطريقة التي تتبعها الصحة.. كانوا يبالغون في عدد الضحايا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت صحيفة بريطانية، يوم أمس الأحد، أن الإحصاء اليومي لوفيات فيروس كورونا في البلاد قد يتم إلغاؤه؛ وذلك بعد تحقيق في الطريقة التي تتبعها هيئة الصحة العامة في إنجلترا في إجراء الإحصاء.

وقالت صحيفة "تلغراف": إن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها الأسبوع الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الحكومة قوله: "إن إحدى التوصيات قد تكون إلغاء الإحصاء اليومي وإجراء إحصاء أسبوعي بدلًا منه".

وكان وزير الصحة "مات هانكوك" قد أمر بفتح التحقيق، بعدما اتضح أن المسؤولين كانوا "يبالغون" في أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس.

ووفق "روسيا اليوم" سجلت بريطانيا يوم أمس الأحد، أعلى زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ أواخر يونيو؛ حيث وثقت السلطات الصحية 1062 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" خلال اليوم الأخير.

وأظهرت البيانات الرسمية أن مستوى الإصابات تجاوز الألف حالة يوميًّا لأول مرة منذ يونيو، وبزيادة 304 حالات عن 758 حالة مسجلة يوم السبت.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات في بريطانيا فرضت إجراءات عزل عام من جديد في بعض المناطق، وسط مخاوف من موجة جديدة من التفشي.

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