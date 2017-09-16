جامعة جازان: نعمل على التحول الرقمي للحاق بركب المدن الجامعية الذكية

تماشياً مع رؤية 2030 وخطة التطوير الرقمي في المملكة

أكد مدير جامعة جازان مرعي بن حسين القحطاني، أهمية تطوير القطاع التقني والمعلوماتي في الجامعة بما يتناسب ورؤية المملكة 2030، وذلك في اللقاء الذي عقدته عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات صباح اليوم، على مسرح كليتي الآداب والمجتمع، بحضور وكلاء وعمداء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

وقال عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات إبراهيم غاشم، إن "العمادة تعمل في إطار خطة استراتيجية، للنهوض بقطاعي التقنية والمعلوماتية في الجامعة، وذلك في إطار الأهداف التي تتقاطع مع رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الرقمي في المملكة".

وأضاف: أن "خطة تقنية المعلومات الاستراتيجية لا تغفل جانب الاهتمام بمشاريع التحول الرقمي كجزء أساسي من هذه الخطة وأهدافها التي تسعى إلى تحقيقها، وذلك في إطار تمكين عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات من تنفيذ مشاريع التحول الرقمي؛ لتعزيز فرص اللحاق بركب المدن الجامعية الذكية حول العالم والتقدم عليها".

وأشار "غاشم" في إطار حديثه إلى البنى التحتية التي أنجزتها الجامعة فيما يتعلق بتقنية المعلومات، ومشاريع وأنظمة الربط الوطنية التي تم إنجازها وما سيتم مستقبلاً، إضافة إلى تطوير ودعم قسم التعليم الإلكتروني.

وختم حديثه بالإشارة إلى أهم الخطط التطويرية ومستقبل التحول الرقمي للجامعة، في ضوء رؤية المملكة 2030، ومن ذلك مشروع بوابة ذكاء الأعمال، إضافة إلى مشروع الاتصال الموحد وخدمات المستفيد، ومشروع تمكين البيانات التحليلية، ومشروع تطوير البنية التحتية، ومشروع قاعات التدريب عن بعد، ومشروع الذكاء الاصطناعي، ومشروع الجامعة الذكية.