ارتفاع ملموس .. "كورونا" يصيب 10593 إيطالياً في يوم واحد

إجمالي الحالات يرتفع إلى 2485956

أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 10593 إصابة و541 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يمثل ارتفاعاً ملموساً لكلا المؤشرين في البلاد مقارنة مع بيانات أمس.

وأضافت أن إجمالي الإصابات وصل إلى مستوى 2485956، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت الوزارة أن عدد ضحايا الجائحة في البلاد ارتفع إلى 86422 حالة.