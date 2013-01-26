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ارتفاع ملموس .. "كورونا" يصيب 10593 إيطالياً في يوم واحد

إجمالي الحالات يرتفع إلى 2485956

أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 10593 إصابة و541 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يمثل ارتفاعاً ملموساً لكلا المؤشرين في البلاد مقارنة مع بيانات أمس.

وأضافت أن إجمالي الإصابات وصل إلى مستوى 2485956، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت الوزارة أن عدد ضحايا الجائحة في البلاد ارتفع إلى 86422 حالة.

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ارتفاع ملموس .. "كورونا" يصيب 10593 إيطالياً في يوم واحد
سبق

أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 10593 إصابة و541 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يمثل ارتفاعاً ملموساً لكلا المؤشرين في البلاد مقارنة مع بيانات أمس.

وأضافت أن إجمالي الإصابات وصل إلى مستوى 2485956، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت الوزارة أن عدد ضحايا الجائحة في البلاد ارتفع إلى 86422 حالة.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
08:55 PM

ارتفاع ملموس .. "كورونا" يصيب 10593 إيطالياً في يوم واحد

إجمالي الحالات يرتفع إلى 2485956

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 10593 إصابة و541 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يمثل ارتفاعاً ملموساً لكلا المؤشرين في البلاد مقارنة مع بيانات أمس.

وأضافت أن إجمالي الإصابات وصل إلى مستوى 2485956، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت الوزارة أن عدد ضحايا الجائحة في البلاد ارتفع إلى 86422 حالة.

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