ارتفاع ملموس .. "كورونا" يصيب 10593 إيطالياً في يوم واحد
إجمالي الحالات يرتفع إلى 2485956
أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 10593 إصابة و541 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يمثل ارتفاعاً ملموساً لكلا المؤشرين في البلاد مقارنة مع بيانات أمس.
وأضافت أن إجمالي الإصابات وصل إلى مستوى 2485956، وفقاً لـ"رويترز".
وبينت الوزارة أن عدد ضحايا الجائحة في البلاد ارتفع إلى 86422 حالة.
ارتفاع ملموس .. "كورونا" يصيب 10593 إيطالياً في يوم واحد
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-01-26
أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 10593 إصابة و541 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يمثل ارتفاعاً ملموساً لكلا المؤشرين في البلاد مقارنة مع بيانات أمس.
وأضافت أن إجمالي الإصابات وصل إلى مستوى 2485956، وفقاً لـ"رويترز".
وبينت الوزارة أن عدد ضحايا الجائحة في البلاد ارتفع إلى 86422 حالة.
26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
08:55 PM
ارتفاع ملموس .. "كورونا" يصيب 10593 إيطالياً في يوم واحد
إجمالي الحالات يرتفع إلى 2485956
أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 10593 إصابة و541 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يمثل ارتفاعاً ملموساً لكلا المؤشرين في البلاد مقارنة مع بيانات أمس.
وأضافت أن إجمالي الإصابات وصل إلى مستوى 2485956، وفقاً لـ"رويترز".
وبينت الوزارة أن عدد ضحايا الجائحة في البلاد ارتفع إلى 86422 حالة.