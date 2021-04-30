النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدية رنية" تُنفّذ 534 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية

عقب تدشين حملة "مُمتثل" لمتابعة تطبيق التدابير الاحترازية

دَشّنَ رئيس بلدية رنية‫ المهندس "مطلق بن فرحان السبيعي" (حملة ممتثل)، ونفّذت في بدايتها 534 جولة رقابية ميدانية؛ وذلك للتأكد من امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، قال "السبيعي": تهدف الحملة إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بجانب تكثيف التوعية بأهمية الالتزام والامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تأتي في ظل حرص الوزارة على تعزيز ورفع درجات الامتثال للحد من الفيروس.

وأكد "السبيعي": أن البلدية تعمل بمشاركة الجهات المعنية من خلال المبادرة على دعم المنشآت وتحفيزها؛ لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش.

وكان "السبيعي" قد قام عقب التدشين بجولة ميدانية على المنشآت التجارية بمشاركة ممثلي الجهات المعنية، وذلك ضمن فعاليات الحملة لتعزيز سلوك الامتثال.

يشار إلى أن حملة "ممتثل" تأتي في ظل الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، لتشمل الأماكن العامة، والمراكز التجارية والترفيهية، وتتضمن أهم رسائلها التوعوية تعزيز امتثال التدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بلدية رنية" تُنفّذ 534 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية
سبق

دَشّنَ رئيس بلدية رنية‫ المهندس "مطلق بن فرحان السبيعي" (حملة ممتثل)، ونفّذت في بدايتها 534 جولة رقابية ميدانية؛ وذلك للتأكد من امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، قال "السبيعي": تهدف الحملة إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بجانب تكثيف التوعية بأهمية الالتزام والامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تأتي في ظل حرص الوزارة على تعزيز ورفع درجات الامتثال للحد من الفيروس.

وأكد "السبيعي": أن البلدية تعمل بمشاركة الجهات المعنية من خلال المبادرة على دعم المنشآت وتحفيزها؛ لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش.

وكان "السبيعي" قد قام عقب التدشين بجولة ميدانية على المنشآت التجارية بمشاركة ممثلي الجهات المعنية، وذلك ضمن فعاليات الحملة لتعزيز سلوك الامتثال.

يشار إلى أن حملة "ممتثل" تأتي في ظل الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، لتشمل الأماكن العامة، والمراكز التجارية والترفيهية، وتتضمن أهم رسائلها التوعوية تعزيز امتثال التدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
05:01 PM

"بلدية رنية" تُنفّذ 534 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية

عقب تدشين حملة "مُمتثل" لمتابعة تطبيق التدابير الاحترازية

A A A
عمر السبيعي - رنية
0
706

دَشّنَ رئيس بلدية رنية‫ المهندس "مطلق بن فرحان السبيعي" (حملة ممتثل)، ونفّذت في بدايتها 534 جولة رقابية ميدانية؛ وذلك للتأكد من امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، قال "السبيعي": تهدف الحملة إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بجانب تكثيف التوعية بأهمية الالتزام والامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تأتي في ظل حرص الوزارة على تعزيز ورفع درجات الامتثال للحد من الفيروس.

وأكد "السبيعي": أن البلدية تعمل بمشاركة الجهات المعنية من خلال المبادرة على دعم المنشآت وتحفيزها؛ لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش.

وكان "السبيعي" قد قام عقب التدشين بجولة ميدانية على المنشآت التجارية بمشاركة ممثلي الجهات المعنية، وذلك ضمن فعاليات الحملة لتعزيز سلوك الامتثال.

يشار إلى أن حملة "ممتثل" تأتي في ظل الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، لتشمل الأماكن العامة، والمراكز التجارية والترفيهية، وتتضمن أهم رسائلها التوعوية تعزيز امتثال التدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,475
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,299
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,841
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,743

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب
الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة