"البيئة" توقع عقداً لحفر 18 بئراً بـ 13.9 مليون ريال في وادي بيش

كمرحلة أولى ومع شركة مختصة بقيمة تصل إلى 13.9 مليون ريال

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عقداً لحفر 18 بئراً في وادي بيش في منطقة جازان كمرحلة أولى، مع شركة مختصة بقيمة تصل إلى 13.9 مليون ريال.



وأوضحت الوزارة، أن العقد الذي وقعه معالي الوزير على هامش حفل تدشين مشاريع مائية في منطقة مكة المكرمة مؤخراً، يستهدف حفر 15 بئراً وثلاثة آبار لمراقبة مستويات المياه في وادي بيش، بين السد السطحي والجوفي القائمين على امتداد حوالي 8 كلم من السد السطحي بطاقة إنتاجية تبلغ 35 ألف م3/يوم، وسيتم تنفيذها خلال 18 شهراً.



ويهدف المشروع إلى تحسين جودة المياه وخفض تكاليف إنتاج المياه من مشروع مياه بيش، كما سيساهم هذا المشروع بفتح بوابات السد على فترات متقطعة طوال العام حسب الموازنة المائية للسد، لتغذية آبار المشروع وبما يسمح بتغذية آبار المزارعين المنتشرة على طول الوادي، وتعتبر هذه الآبار المرحلة الأولى يعقبها خلال الشهر القادم البدء في حفر(15) بئرًا إضافية للوصول بالطاقة الإنتاجية لمشروع حقل الابار إلى (75) ألف م3/يوم، لتعزيز إمدادات مياه الشرب لمنطقة جازان.