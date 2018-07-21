النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البيئة" توقع عقداً لحفر 18 بئراً بـ 13.9 مليون ريال في وادي بيش

كمرحلة أولى ومع شركة مختصة بقيمة تصل إلى 13.9 مليون ريال

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عقداً لحفر 18 بئراً في وادي بيش في منطقة جازان كمرحلة أولى، مع شركة مختصة بقيمة تصل إلى 13.9 مليون ريال.


وأوضحت الوزارة، أن العقد الذي وقعه معالي الوزير على هامش حفل تدشين مشاريع مائية في منطقة مكة المكرمة مؤخراً، يستهدف حفر 15 بئراً وثلاثة آبار لمراقبة مستويات المياه في وادي بيش، بين السد السطحي والجوفي القائمين على امتداد حوالي 8 كلم من السد السطحي بطاقة إنتاجية تبلغ 35 ألف م3/يوم، وسيتم تنفيذها خلال 18 شهراً.


ويهدف المشروع إلى تحسين جودة المياه وخفض تكاليف إنتاج المياه من مشروع مياه بيش، كما سيساهم هذا المشروع بفتح بوابات السد على فترات متقطعة طوال العام حسب الموازنة المائية للسد، لتغذية آبار المشروع وبما يسمح بتغذية آبار المزارعين المنتشرة على طول الوادي، وتعتبر هذه الآبار المرحلة الأولى يعقبها خلال الشهر القادم البدء في حفر(15) بئرًا إضافية للوصول بالطاقة الإنتاجية لمشروع حقل الابار إلى (75) ألف م3/يوم، لتعزيز إمدادات مياه الشرب لمنطقة جازان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البيئة" توقع عقداً لحفر 18 بئراً بـ 13.9 مليون ريال في وادي بيش
سبق

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عقداً لحفر 18 بئراً في وادي بيش في منطقة جازان كمرحلة أولى، مع شركة مختصة بقيمة تصل إلى 13.9 مليون ريال.


وأوضحت الوزارة، أن العقد الذي وقعه معالي الوزير على هامش حفل تدشين مشاريع مائية في منطقة مكة المكرمة مؤخراً، يستهدف حفر 15 بئراً وثلاثة آبار لمراقبة مستويات المياه في وادي بيش، بين السد السطحي والجوفي القائمين على امتداد حوالي 8 كلم من السد السطحي بطاقة إنتاجية تبلغ 35 ألف م3/يوم، وسيتم تنفيذها خلال 18 شهراً.


ويهدف المشروع إلى تحسين جودة المياه وخفض تكاليف إنتاج المياه من مشروع مياه بيش، كما سيساهم هذا المشروع بفتح بوابات السد على فترات متقطعة طوال العام حسب الموازنة المائية للسد، لتغذية آبار المشروع وبما يسمح بتغذية آبار المزارعين المنتشرة على طول الوادي، وتعتبر هذه الآبار المرحلة الأولى يعقبها خلال الشهر القادم البدء في حفر(15) بئرًا إضافية للوصول بالطاقة الإنتاجية لمشروع حقل الابار إلى (75) ألف م3/يوم، لتعزيز إمدادات مياه الشرب لمنطقة جازان.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
03:47 PM

"البيئة" توقع عقداً لحفر 18 بئراً بـ 13.9 مليون ريال في وادي بيش

كمرحلة أولى ومع شركة مختصة بقيمة تصل إلى 13.9 مليون ريال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
6
1,909

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عقداً لحفر 18 بئراً في وادي بيش في منطقة جازان كمرحلة أولى، مع شركة مختصة بقيمة تصل إلى 13.9 مليون ريال.


وأوضحت الوزارة، أن العقد الذي وقعه معالي الوزير على هامش حفل تدشين مشاريع مائية في منطقة مكة المكرمة مؤخراً، يستهدف حفر 15 بئراً وثلاثة آبار لمراقبة مستويات المياه في وادي بيش، بين السد السطحي والجوفي القائمين على امتداد حوالي 8 كلم من السد السطحي بطاقة إنتاجية تبلغ 35 ألف م3/يوم، وسيتم تنفيذها خلال 18 شهراً.


ويهدف المشروع إلى تحسين جودة المياه وخفض تكاليف إنتاج المياه من مشروع مياه بيش، كما سيساهم هذا المشروع بفتح بوابات السد على فترات متقطعة طوال العام حسب الموازنة المائية للسد، لتغذية آبار المشروع وبما يسمح بتغذية آبار المزارعين المنتشرة على طول الوادي، وتعتبر هذه الآبار المرحلة الأولى يعقبها خلال الشهر القادم البدء في حفر(15) بئرًا إضافية للوصول بالطاقة الإنتاجية لمشروع حقل الابار إلى (75) ألف م3/يوم، لتعزيز إمدادات مياه الشرب لمنطقة جازان.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,897
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,212
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,073
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,103

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان
لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة