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"البيئة" تبحث سبل التعاون المشترك مع الجمعية الطبية البيطرية بمكة

لقاء جمع مسؤولي الجانبين ناقش عددًا من الموضوعات لتعزيز التعاون بين الطرفين

التقى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي ونائبه الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي بمكتبه اليوم، رئيس فرع الجمعية الطبية البيطرية السعودية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد ولي قوته ونائبه الدكتور محمد الحتريشي وأمين الجمعية الدكتور أسامة موسى هوساوي والوفد المرافق له، وذلك بعد تأسيسها بعضوية ورئاسة عدد من الأطباء البيطريين والأخصائيين من منسوبي الجهات ذات العلاقة.
وجرى خلال اللقاء التعريف بدور الجمعية وأهدافها وبحث أوجه التعاون المشترك بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وفرع الجمعية الطبية البيطرية بمكة المكرمة، ومناقشة عدد من الموضوعات لتعزيز التعاون بين الطرفين.

وتهدف الجمعية لتطوير مهنة الطب البيطري وتنمية الفكر العلمي والتقني وتقديم المشورات العلمية في مجالات الطب البيطري وعمل مبادرات اجتماعية وعلمية وبحثية، وحيث إن الطب البيطري يعتبر خط الدفاع الأول لحماية الإنسان من الأمراض المشتركة والمعدية والوبائية ودور وزارة البيئة والمياه والزراعة دور محوري في هذا الخصوص.

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"البيئة" تبحث سبل التعاون المشترك مع الجمعية الطبية البيطرية بمكة
سبق

التقى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي ونائبه الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي بمكتبه اليوم، رئيس فرع الجمعية الطبية البيطرية السعودية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد ولي قوته ونائبه الدكتور محمد الحتريشي وأمين الجمعية الدكتور أسامة موسى هوساوي والوفد المرافق له، وذلك بعد تأسيسها بعضوية ورئاسة عدد من الأطباء البيطريين والأخصائيين من منسوبي الجهات ذات العلاقة.
وجرى خلال اللقاء التعريف بدور الجمعية وأهدافها وبحث أوجه التعاون المشترك بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وفرع الجمعية الطبية البيطرية بمكة المكرمة، ومناقشة عدد من الموضوعات لتعزيز التعاون بين الطرفين.

وتهدف الجمعية لتطوير مهنة الطب البيطري وتنمية الفكر العلمي والتقني وتقديم المشورات العلمية في مجالات الطب البيطري وعمل مبادرات اجتماعية وعلمية وبحثية، وحيث إن الطب البيطري يعتبر خط الدفاع الأول لحماية الإنسان من الأمراض المشتركة والمعدية والوبائية ودور وزارة البيئة والمياه والزراعة دور محوري في هذا الخصوص.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
04:39 PM

"البيئة" تبحث سبل التعاون المشترك مع الجمعية الطبية البيطرية بمكة

لقاء جمع مسؤولي الجانبين ناقش عددًا من الموضوعات لتعزيز التعاون بين الطرفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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التقى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي ونائبه الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي بمكتبه اليوم، رئيس فرع الجمعية الطبية البيطرية السعودية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد ولي قوته ونائبه الدكتور محمد الحتريشي وأمين الجمعية الدكتور أسامة موسى هوساوي والوفد المرافق له، وذلك بعد تأسيسها بعضوية ورئاسة عدد من الأطباء البيطريين والأخصائيين من منسوبي الجهات ذات العلاقة.
وجرى خلال اللقاء التعريف بدور الجمعية وأهدافها وبحث أوجه التعاون المشترك بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وفرع الجمعية الطبية البيطرية بمكة المكرمة، ومناقشة عدد من الموضوعات لتعزيز التعاون بين الطرفين.

وتهدف الجمعية لتطوير مهنة الطب البيطري وتنمية الفكر العلمي والتقني وتقديم المشورات العلمية في مجالات الطب البيطري وعمل مبادرات اجتماعية وعلمية وبحثية، وحيث إن الطب البيطري يعتبر خط الدفاع الأول لحماية الإنسان من الأمراض المشتركة والمعدية والوبائية ودور وزارة البيئة والمياه والزراعة دور محوري في هذا الخصوص.

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