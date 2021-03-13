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"الرباط" ينهي موسم لاعب الفيصلي أحمد أشرف

أعلن نادي الفيصلي، اليوم السبت، أن الفحوص الطبية الأولية التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول أحمد أشرف أثبتت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي.
وقال الفيصلي، إنه سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن خطته العلاجية خلال الأيام المقبلة، والمدة اللازمة لتجهيزه لإجراء العملية الجراحية، والبرنامج التأهيلي في أعقاب ذلك.
وانتقل أشرف إلى الفيصلي بصفة نهائية (قادمًا من الهلال)، مطلع الموسم الجاري، ولعب بقميص عنابي سدير 22 مباراة في الدوري، منها 20 أساسياً، ومباراة واحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الرباط" ينهي موسم لاعب الفيصلي أحمد أشرف
سبق

أعلن نادي الفيصلي، اليوم السبت، أن الفحوص الطبية الأولية التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول أحمد أشرف أثبتت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي.
وقال الفيصلي، إنه سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن خطته العلاجية خلال الأيام المقبلة، والمدة اللازمة لتجهيزه لإجراء العملية الجراحية، والبرنامج التأهيلي في أعقاب ذلك.
وانتقل أشرف إلى الفيصلي بصفة نهائية (قادمًا من الهلال)، مطلع الموسم الجاري، ولعب بقميص عنابي سدير 22 مباراة في الدوري، منها 20 أساسياً، ومباراة واحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
06:11 PM

"الرباط" ينهي موسم لاعب الفيصلي أحمد أشرف

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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أعلن نادي الفيصلي، اليوم السبت، أن الفحوص الطبية الأولية التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول أحمد أشرف أثبتت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي.
وقال الفيصلي، إنه سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن خطته العلاجية خلال الأيام المقبلة، والمدة اللازمة لتجهيزه لإجراء العملية الجراحية، والبرنامج التأهيلي في أعقاب ذلك.
وانتقل أشرف إلى الفيصلي بصفة نهائية (قادمًا من الهلال)، مطلع الموسم الجاري، ولعب بقميص عنابي سدير 22 مباراة في الدوري، منها 20 أساسياً، ومباراة واحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

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