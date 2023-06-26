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ولي العهد والرئيس الكوري يشهدان التوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون

في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية

شهد الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، في القصر الأزرق الرئاسي؛ التوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون وبرنامج بين حكومتَي المملكة العربية السعودية، وجمهورية كوريا.

فقد تم توقيع مذكرات تعاون في مجالات: الاتصالات وتقنية المعلومات، والحكومة الإلكترونية، والثقافة، والسيارات، واقتصاد الهيدروجين، والتأمين الصحي، والإشراف على المؤسسات المالية، والاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية، إضافة إلى برنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية مع المعهد الكوري للتنمية.

حضر مراسم التوقيع أعضاء الوفد الرسمي، والمرافق لسمو ولي العهد، وكبار مسؤولي الحكومة في جمهورية كوريا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد والرئيس الكوري يشهدان التوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون
سبق

شهد الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، في القصر الأزرق الرئاسي؛ التوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون وبرنامج بين حكومتَي المملكة العربية السعودية، وجمهورية كوريا.

فقد تم توقيع مذكرات تعاون في مجالات: الاتصالات وتقنية المعلومات، والحكومة الإلكترونية، والثقافة، والسيارات، واقتصاد الهيدروجين، والتأمين الصحي، والإشراف على المؤسسات المالية، والاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية، إضافة إلى برنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية مع المعهد الكوري للتنمية.

حضر مراسم التوقيع أعضاء الوفد الرسمي، والمرافق لسمو ولي العهد، وكبار مسؤولي الحكومة في جمهورية كوريا.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
07:17 PM
اخر تعديل
26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
07:57 PM

ولي العهد والرئيس الكوري يشهدان التوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون

في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
0
1,709

شهد الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، في القصر الأزرق الرئاسي؛ التوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون وبرنامج بين حكومتَي المملكة العربية السعودية، وجمهورية كوريا.

فقد تم توقيع مذكرات تعاون في مجالات: الاتصالات وتقنية المعلومات، والحكومة الإلكترونية، والثقافة، والسيارات، واقتصاد الهيدروجين، والتأمين الصحي، والإشراف على المؤسسات المالية، والاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية، إضافة إلى برنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية مع المعهد الكوري للتنمية.

حضر مراسم التوقيع أعضاء الوفد الرسمي، والمرافق لسمو ولي العهد، وكبار مسؤولي الحكومة في جمهورية كوريا.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,274
6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

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