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"اليزيدي" مفقود الليث خرج ولم يعد.. وأسرته تناشد البحث عنه

شقيقه لـ"سبق": يعاني اعتلالات نفسية وأبلغنا الشرطة

ناشد ذوو المفقود "عايد بن بركي اليزيدي"، قرّاء "سبق"، المساعدة في البحث عنه، بعدما فُقد عصر السبت الماضي بمحافظة الليث، ولم يعد إلى منزل ذويه حتى اللحظة.

وقال شقيقه في استغاثة تلقتها "سبق": "خرج شقيقي "عايد" البالغ من العمر 39 عاماً من منزله بمركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، عصر السبت الماضي، حيث ذهب إلى المحافظة بصحبة شخص آخر وجده على قارعة الطريق، وطلب منه إيصاله إلى إحدى محطات الوقود بالليث، وبالفعل تم إيصاله إلى مبتغاه في تلك المحطة، ومنذ ذلك الوقت وعلى مدى الأيام الماضية لم يعد إلى المنزل حتى الآن!".

وأضاف: "يعاني شقيقي من اعتلالات نفسية، وعند خروجه كان يرتدي ثوباً دون شماغ"، مشيراً إلى أنهم لم يتركوا مكاناً إلا وبحثوا عنه فيه من مستشفيات وحدائق ونحوها، ولم يعثروا عليه، وباءت محاولات بحثهم المستمرة عنه بالفشل خلال الأيام الماضية.


وأكد أنهم تقدموا ببلاغ رسمي لدى شرطة غميقة، مناشداً ممن يعثر عليه إبلاغ أقرب مركز أمني، أو التواصل على جوال 0501624569 .

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"اليزيدي" مفقود الليث خرج ولم يعد.. وأسرته تناشد البحث عنه
سبق

ناشد ذوو المفقود "عايد بن بركي اليزيدي"، قرّاء "سبق"، المساعدة في البحث عنه، بعدما فُقد عصر السبت الماضي بمحافظة الليث، ولم يعد إلى منزل ذويه حتى اللحظة.

وقال شقيقه في استغاثة تلقتها "سبق": "خرج شقيقي "عايد" البالغ من العمر 39 عاماً من منزله بمركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، عصر السبت الماضي، حيث ذهب إلى المحافظة بصحبة شخص آخر وجده على قارعة الطريق، وطلب منه إيصاله إلى إحدى محطات الوقود بالليث، وبالفعل تم إيصاله إلى مبتغاه في تلك المحطة، ومنذ ذلك الوقت وعلى مدى الأيام الماضية لم يعد إلى المنزل حتى الآن!".

وأضاف: "يعاني شقيقي من اعتلالات نفسية، وعند خروجه كان يرتدي ثوباً دون شماغ"، مشيراً إلى أنهم لم يتركوا مكاناً إلا وبحثوا عنه فيه من مستشفيات وحدائق ونحوها، ولم يعثروا عليه، وباءت محاولات بحثهم المستمرة عنه بالفشل خلال الأيام الماضية.


وأكد أنهم تقدموا ببلاغ رسمي لدى شرطة غميقة، مناشداً ممن يعثر عليه إبلاغ أقرب مركز أمني، أو التواصل على جوال 0501624569 .

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
12:23 AM

"اليزيدي" مفقود الليث خرج ولم يعد.. وأسرته تناشد البحث عنه

شقيقه لـ"سبق": يعاني اعتلالات نفسية وأبلغنا الشرطة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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ناشد ذوو المفقود "عايد بن بركي اليزيدي"، قرّاء "سبق"، المساعدة في البحث عنه، بعدما فُقد عصر السبت الماضي بمحافظة الليث، ولم يعد إلى منزل ذويه حتى اللحظة.

وقال شقيقه في استغاثة تلقتها "سبق": "خرج شقيقي "عايد" البالغ من العمر 39 عاماً من منزله بمركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، عصر السبت الماضي، حيث ذهب إلى المحافظة بصحبة شخص آخر وجده على قارعة الطريق، وطلب منه إيصاله إلى إحدى محطات الوقود بالليث، وبالفعل تم إيصاله إلى مبتغاه في تلك المحطة، ومنذ ذلك الوقت وعلى مدى الأيام الماضية لم يعد إلى المنزل حتى الآن!".

وأضاف: "يعاني شقيقي من اعتلالات نفسية، وعند خروجه كان يرتدي ثوباً دون شماغ"، مشيراً إلى أنهم لم يتركوا مكاناً إلا وبحثوا عنه فيه من مستشفيات وحدائق ونحوها، ولم يعثروا عليه، وباءت محاولات بحثهم المستمرة عنه بالفشل خلال الأيام الماضية.


وأكد أنهم تقدموا ببلاغ رسمي لدى شرطة غميقة، مناشداً ممن يعثر عليه إبلاغ أقرب مركز أمني، أو التواصل على جوال 0501624569 .

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