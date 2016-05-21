"مدني تبوك" يكثف جولاته ويغلق 27 منشأة ويغرم 69 أخرى مخالفة

خلال حملته التفتيشية بالنصف الأول من رمضان

كثفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ، جولاتها التفتشية على عدد من المنشآت التجارية، ضمن حملة السلامة الوقائية التي أطلقتها المديرية بمناسبة دخول شهر رمضان الكريم والإجازة الصيفية، شملت المولات والأسواق التجارية والمستودعات وقصور الأفراح والمنتجعات السياحية والفنادق والشقق المفروشة ومحطات الوقود والمنشآت الصناعية.



وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري أن الجولات التفتيشية شملت مدينة تبوك والمراكز التابعة لها ومحافظات تيماء وأملج وضباء والوجه وحقل والبدع ومركز حالة عمار.



وبلغ مجموع ما تم الكشف عليه (1334) منشأة تجارية، أسفرت عن رصد (294 ) ملاحظة تتعلق بوسائل السلامة الوقائية تم تعديلها وتصحيح وضعها فوراً. كما تم تطبيق نظام الغرامات المتعلق بمخالفات الدفاع المدني على (69) منشأة تجارية وإغلاق عدد (27) منشأة وإحالتها إلى لجنة النظر في المخالفات للبت في تطبيق العقوبات حسب أنظمة ولوائح الدفاع المدني، كما تم إشعار وإنذار عدد (331) منشأة تم إلزامها بتصحيح وضعها خلال 48 ساعة فقط.



ودعا الدفاع المدني أصحاب المحلات والمستثمرين إلى التقيد بتنفيذ وسائل ومتطلبات السلامة وعدم إسكان العمالة داخل المحلات التجارية وإبرام عقود صيانة لوسائل السلامة وعدم إغلاق مخارج الطوارئ، وذلك حسب أنظمة ولوائح الدفاع المدني.