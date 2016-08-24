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"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 456 خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة: تحصين أكثر من 13 مليون شخص بجرعتيْن

عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة

كشفت أرقام وزارة الصحة، اليوم، عن تحصين أكثر من 13 مليون شخص بجرعتيْن في #المملكة.

واوضحت الوزارة أن ذلك تمّ عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وأمس أكدت وزارة الصحة أن 99 % من سن 12 - 18 تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، وكانت قد كشفت في وقت سابق، أمس، أن عدد جرعات كورونا المعطاة يومياً بلغ 264 ألف جرعة يومياً، وبهذه النسبة ستتمكّن المملكة من تحصين 70 بالمائة من السكان خلال 55 يوماً.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصحة: تحصين أكثر من 13 مليون شخص بجرعتيْن
سبق

كشفت أرقام وزارة الصحة، اليوم، عن تحصين أكثر من 13 مليون شخص بجرعتيْن في #المملكة.

واوضحت الوزارة أن ذلك تمّ عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وأمس أكدت وزارة الصحة أن 99 % من سن 12 - 18 تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، وكانت قد كشفت في وقت سابق، أمس، أن عدد جرعات كورونا المعطاة يومياً بلغ 264 ألف جرعة يومياً، وبهذه النسبة ستتمكّن المملكة من تحصين 70 بالمائة من السكان خلال 55 يوماً.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
01:18 PM
اخر تعديل
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
05:00 PM

الصحة: تحصين أكثر من 13 مليون شخص بجرعتيْن

عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت أرقام وزارة الصحة، اليوم، عن تحصين أكثر من 13 مليون شخص بجرعتيْن في #المملكة.

واوضحت الوزارة أن ذلك تمّ عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وأمس أكدت وزارة الصحة أن 99 % من سن 12 - 18 تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، وكانت قد كشفت في وقت سابق، أمس، أن عدد جرعات كورونا المعطاة يومياً بلغ 264 ألف جرعة يومياً، وبهذه النسبة ستتمكّن المملكة من تحصين 70 بالمائة من السكان خلال 55 يوماً.

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201,250 سيارة ..

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