الصحة: تحصين أكثر من 13 مليون شخص بجرعتيْن

عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة

كشفت أرقام وزارة الصحة، اليوم، عن تحصين أكثر من 13 مليون شخص بجرعتيْن في #المملكة.

واوضحت الوزارة أن ذلك تمّ عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وأمس أكدت وزارة الصحة أن 99 % من سن 12 - 18 تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، وكانت قد كشفت في وقت سابق، أمس، أن عدد جرعات كورونا المعطاة يومياً بلغ 264 ألف جرعة يومياً، وبهذه النسبة ستتمكّن المملكة من تحصين 70 بالمائة من السكان خلال 55 يوماً.