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شاهد من منى.. أمانة العاصمة المقدسة تهيئ جسر الجمرات

جنَّدت مئات العاملين على مدار الساعة من أجل نظافته

استمراراً لجهود أمانة العاصمة المقدسة لتهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال حجاج هذا العام وتوفير الأجواء الصحية الآمنة لهم، نفَّذت الإدارة العامة للنظافة؛ اليوم، أعمال النظافة لمنشأة جسر الجمرات بمشعر منى.

وجنَّدت الأمانة مئات العاملين على مدار الساعة من أجل نظافة منشأة الجمرات على ورديات متداخلة مدعومة بمعدات وآليات متنوعة وحاويات للنفايات، موزعةً على كامل منطقة المشاعر المقدسة.

وتعمل الفرق الميدانية على مسح النفايات وتجميعها ونقلها بسرعة وكفاءة بواسطة العمالة والمعدات، ويتم الاستعداد لهذه العملية من خلال فرضيات ميدانية تجرى قبيل أيام من توافد الحجاج.

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شاهد من منى.. أمانة العاصمة المقدسة تهيئ جسر الجمرات
سبق

استمراراً لجهود أمانة العاصمة المقدسة لتهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال حجاج هذا العام وتوفير الأجواء الصحية الآمنة لهم، نفَّذت الإدارة العامة للنظافة؛ اليوم، أعمال النظافة لمنشأة جسر الجمرات بمشعر منى.

وجنَّدت الأمانة مئات العاملين على مدار الساعة من أجل نظافة منشأة الجمرات على ورديات متداخلة مدعومة بمعدات وآليات متنوعة وحاويات للنفايات، موزعةً على كامل منطقة المشاعر المقدسة.

وتعمل الفرق الميدانية على مسح النفايات وتجميعها ونقلها بسرعة وكفاءة بواسطة العمالة والمعدات، ويتم الاستعداد لهذه العملية من خلال فرضيات ميدانية تجرى قبيل أيام من توافد الحجاج.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
04:54 PM

شاهد من منى.. أمانة العاصمة المقدسة تهيئ جسر الجمرات

جنَّدت مئات العاملين على مدار الساعة من أجل نظافته

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
202

استمراراً لجهود أمانة العاصمة المقدسة لتهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال حجاج هذا العام وتوفير الأجواء الصحية الآمنة لهم، نفَّذت الإدارة العامة للنظافة؛ اليوم، أعمال النظافة لمنشأة جسر الجمرات بمشعر منى.

وجنَّدت الأمانة مئات العاملين على مدار الساعة من أجل نظافة منشأة الجمرات على ورديات متداخلة مدعومة بمعدات وآليات متنوعة وحاويات للنفايات، موزعةً على كامل منطقة المشاعر المقدسة.

وتعمل الفرق الميدانية على مسح النفايات وتجميعها ونقلها بسرعة وكفاءة بواسطة العمالة والمعدات، ويتم الاستعداد لهذه العملية من خلال فرضيات ميدانية تجرى قبيل أيام من توافد الحجاج.

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