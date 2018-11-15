الاتحاد الآسيوي يعلن عن اعتماد تقنية الفيديو في كأس آسيا 2019

قال الاتحاد الآسيوي إنه سيستعين بنظام حكم الفيديو المساعد، بداية من دور ربع النهائي في كأس آسيا، التي تحتضنها الإمارات مطلع العام المقبل 2019.

وكان "الآسيوي" قد أوضح في شهر سبتمبر الماضي، أنه يرغب في الاستعانة بتقنية الفيديو، واليوم يؤكد تنفيذها.

وسيتم الاستعانة بتقنية الفيديو خلال البطولات الكبرى؛ خاصة في القرارات المصيرية والحاسمة، بعد نجاح التجربة في مونديال روسيا الأخير.