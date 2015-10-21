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"تصفية" تقرر صرف أكثر من 160 مليون ريال للمساهمين‎

خلال اجتماعها رقم 454 المنعقد بتاريخ يوم أمس الأربعاء

قررت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" صرف أكثر من 160 مليون ريال للمساهمين خلال اجتماع اللجنة رقم 454 المنعقد يوم أمس الأربعاء بتاريخ 1443/03/07هـ الموافق 2021/10/13م.

وتم صرف مبلغ "110.510.081.14" ريالًا للمساهمين في "مساهمة شرق الخياطية". وحجز نسبة %25 من صافي إيراد بيع أرض المساهمة لتكون مبلغًا احتياطيًّا لمدة سنة من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات الموافق 1443/3/5ھ.

وفي "مساهمة مدن الشروق" تم صرف مبلغ "50.512.411.22" ريالًا للمساهمين. وحجز نسبة %10 من إجمالي حصيلة بيع القطع المتبقّية من أرض المساهمة كمبلغ احتياطي لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات الموافق 1443/2/20هـ.

أما بخصوص "مساهمة المخطط المعتمد": فقد تم إدراج اسم صاحب المساهمة على قائمة الممنوعين "المنع من السفر، وقائمة المطلوبين إيقاف الخدمات".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تصفية" تقرر صرف أكثر من 160 مليون ريال للمساهمين‎
سبق

قررت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" صرف أكثر من 160 مليون ريال للمساهمين خلال اجتماع اللجنة رقم 454 المنعقد يوم أمس الأربعاء بتاريخ 1443/03/07هـ الموافق 2021/10/13م.

وتم صرف مبلغ "110.510.081.14" ريالًا للمساهمين في "مساهمة شرق الخياطية". وحجز نسبة %25 من صافي إيراد بيع أرض المساهمة لتكون مبلغًا احتياطيًّا لمدة سنة من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات الموافق 1443/3/5ھ.

وفي "مساهمة مدن الشروق" تم صرف مبلغ "50.512.411.22" ريالًا للمساهمين. وحجز نسبة %10 من إجمالي حصيلة بيع القطع المتبقّية من أرض المساهمة كمبلغ احتياطي لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات الموافق 1443/2/20هـ.

أما بخصوص "مساهمة المخطط المعتمد": فقد تم إدراج اسم صاحب المساهمة على قائمة الممنوعين "المنع من السفر، وقائمة المطلوبين إيقاف الخدمات".

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
04:27 PM

"تصفية" تقرر صرف أكثر من 160 مليون ريال للمساهمين‎

خلال اجتماعها رقم 454 المنعقد بتاريخ يوم أمس الأربعاء

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
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1,045

قررت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" صرف أكثر من 160 مليون ريال للمساهمين خلال اجتماع اللجنة رقم 454 المنعقد يوم أمس الأربعاء بتاريخ 1443/03/07هـ الموافق 2021/10/13م.

وتم صرف مبلغ "110.510.081.14" ريالًا للمساهمين في "مساهمة شرق الخياطية". وحجز نسبة %25 من صافي إيراد بيع أرض المساهمة لتكون مبلغًا احتياطيًّا لمدة سنة من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات الموافق 1443/3/5ھ.

وفي "مساهمة مدن الشروق" تم صرف مبلغ "50.512.411.22" ريالًا للمساهمين. وحجز نسبة %10 من إجمالي حصيلة بيع القطع المتبقّية من أرض المساهمة كمبلغ احتياطي لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات الموافق 1443/2/20هـ.

أما بخصوص "مساهمة المخطط المعتمد": فقد تم إدراج اسم صاحب المساهمة على قائمة الممنوعين "المنع من السفر، وقائمة المطلوبين إيقاف الخدمات".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,315
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,669
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,974
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,083

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