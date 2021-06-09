النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة الطائف تطرح 8 فرص استثمارية جديدة

شراء كراسات الشروط عبر "بلدي" و"فرص"

طرحت أمانة الطائف ثمان فرص استثمارية متنوعة، عبر بوابة فرص للاستثمار البلدي، ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين وتطوير الخدمات الاستثمارية، وضمان جودة مستوى الخدمة المقدمة للمستثمرين وتسريع إجراءاتها.

وشملت الفرص الاستثمارية المطروحة مشاريع الإنشاء والتشغيل والصيانة والتصميم والتنفيذ والتوريد والترميم.

ومن هذه الفرص إنشاء وتشغيل وصيانة محور بالطريق الدائري بالهدا بعرض 50 متراً مربعاً، وبمساحة 85 ألف متر مربع، وتختص بأنشطة (المرافق العامة، منتزه)، كما طرحت مشروع إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة حديقة الطيور بحديقة الملك عبدالله، وإنشاء وتشغيل وصيانة الأرض الواقعة بشارع الجيش (تجاري ترفيهي)، بمساحة تناهز 47 ألف متر مربع، وتشغيل وصيانة وتوريد دراجات رياضية حول حديقة الردف الأنشطة الترفيهية والرياضية، وتشغيل وصيانة كشك بحديقة الريان بوادي وج، وتشغيل وصيانة الكشك رقم 2 بحديقة الفيصلية، وتشغيل وصيانة الكشك رقم 4 بحديقة الفيصلية، وإنشاء وتشغيل وصيانة كشك بحديقة فرحة وطن.

وأوضحت الأمانة أنه بإمكان الراغبين الاطلاع وشراء كراسات الشروط والمواصفات الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة "بلدي"، أو من خلال تطبيق الأجهزة الذكية "فرص"، والمخصص لعرض الفرص الاستثمارية، علماً بأن آخر موعد لتقديم العروض والعطاءات هو 27 يوليو القادم، عداً مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة واستثمار الأرض الواقعة بشارع الجيش، والذي حدد آخر موعد لاستقبال العرض يوم 10 أغسطس المقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة الطائف تطرح 8 فرص استثمارية جديدة
سبق

طرحت أمانة الطائف ثمان فرص استثمارية متنوعة، عبر بوابة فرص للاستثمار البلدي، ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين وتطوير الخدمات الاستثمارية، وضمان جودة مستوى الخدمة المقدمة للمستثمرين وتسريع إجراءاتها.

وشملت الفرص الاستثمارية المطروحة مشاريع الإنشاء والتشغيل والصيانة والتصميم والتنفيذ والتوريد والترميم.

ومن هذه الفرص إنشاء وتشغيل وصيانة محور بالطريق الدائري بالهدا بعرض 50 متراً مربعاً، وبمساحة 85 ألف متر مربع، وتختص بأنشطة (المرافق العامة، منتزه)، كما طرحت مشروع إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة حديقة الطيور بحديقة الملك عبدالله، وإنشاء وتشغيل وصيانة الأرض الواقعة بشارع الجيش (تجاري ترفيهي)، بمساحة تناهز 47 ألف متر مربع، وتشغيل وصيانة وتوريد دراجات رياضية حول حديقة الردف الأنشطة الترفيهية والرياضية، وتشغيل وصيانة كشك بحديقة الريان بوادي وج، وتشغيل وصيانة الكشك رقم 2 بحديقة الفيصلية، وتشغيل وصيانة الكشك رقم 4 بحديقة الفيصلية، وإنشاء وتشغيل وصيانة كشك بحديقة فرحة وطن.

وأوضحت الأمانة أنه بإمكان الراغبين الاطلاع وشراء كراسات الشروط والمواصفات الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة "بلدي"، أو من خلال تطبيق الأجهزة الذكية "فرص"، والمخصص لعرض الفرص الاستثمارية، علماً بأن آخر موعد لتقديم العروض والعطاءات هو 27 يوليو القادم، عداً مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة واستثمار الأرض الواقعة بشارع الجيش، والذي حدد آخر موعد لاستقبال العرض يوم 10 أغسطس المقبل.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
02:43 PM

أمانة الطائف تطرح 8 فرص استثمارية جديدة

شراء كراسات الشروط عبر "بلدي" و"فرص"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
1
293

طرحت أمانة الطائف ثمان فرص استثمارية متنوعة، عبر بوابة فرص للاستثمار البلدي، ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين وتطوير الخدمات الاستثمارية، وضمان جودة مستوى الخدمة المقدمة للمستثمرين وتسريع إجراءاتها.

وشملت الفرص الاستثمارية المطروحة مشاريع الإنشاء والتشغيل والصيانة والتصميم والتنفيذ والتوريد والترميم.

ومن هذه الفرص إنشاء وتشغيل وصيانة محور بالطريق الدائري بالهدا بعرض 50 متراً مربعاً، وبمساحة 85 ألف متر مربع، وتختص بأنشطة (المرافق العامة، منتزه)، كما طرحت مشروع إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة حديقة الطيور بحديقة الملك عبدالله، وإنشاء وتشغيل وصيانة الأرض الواقعة بشارع الجيش (تجاري ترفيهي)، بمساحة تناهز 47 ألف متر مربع، وتشغيل وصيانة وتوريد دراجات رياضية حول حديقة الردف الأنشطة الترفيهية والرياضية، وتشغيل وصيانة كشك بحديقة الريان بوادي وج، وتشغيل وصيانة الكشك رقم 2 بحديقة الفيصلية، وتشغيل وصيانة الكشك رقم 4 بحديقة الفيصلية، وإنشاء وتشغيل وصيانة كشك بحديقة فرحة وطن.

وأوضحت الأمانة أنه بإمكان الراغبين الاطلاع وشراء كراسات الشروط والمواصفات الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة "بلدي"، أو من خلال تطبيق الأجهزة الذكية "فرص"، والمخصص لعرض الفرص الاستثمارية، علماً بأن آخر موعد لتقديم العروض والعطاءات هو 27 يوليو القادم، عداً مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة واستثمار الأرض الواقعة بشارع الجيش، والذي حدد آخر موعد لاستقبال العرض يوم 10 أغسطس المقبل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,430
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,973
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,016
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,654

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة