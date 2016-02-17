النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المزيني العقارية" تعلن عن بيع كامل الأراضي بمشروع مدينة المستقبل

تستعد لمرحلة بيع الفلل السكنية بمساحات مختلفة وتصاميم عصرية

أعلنت شركة المزيني العقارية عن بيع كامل قطع الأراضي في مشروع مدينة المستقبل، من خلال المراحل الخمس التي تم طرحها في الفترة الماضية، كما تعكف الشركة حاليًا على إطلاق مرحلة بيع الفلل السكنية في المشروع ذاته.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المزيني العقارية المهندس وسام الدمياطي: المشروع حَظِيَ بإقبال كبير خلال مراحل البيع الخمسة الأولى للأراضي؛ وذلك بفضل تكامل الخدمات والموقع الريادي للمشروع الذي يقع شمال طريق الدمام شرق مدينة الرياض؛ مما أسهم في سرعة بيع منتج الأراضي.

وأضاف: سيتم الإعلان قريبًا عن مرحلة بيع الفلل السكنية عبر برنامج البيع على الخارطة بمساحات مختلفة ومتنوعة، وتصاميم عصرية مكتملة الخدمات.

وأردف "وسام": قبل أيام، تم توقيع اتفاقية بين شركة المزيني العقارية ومجموعة العجيمي للمقاولات لتنفيذ محطة كهرباء داخل مشروع مدينة المستقبل بمبلغ تجاوز الـ90 مليون ريال؛ سعيًا من الشركة لتوفير جميع الخدمات الرئيسية للمشروع.

ويقع مشروع مدينة المستقبل على مساحة تتجاوز خمسة ملايين متر مربع، تضم 4415 قطعة أرض سكنية، متكاملة البنية التحتية، مشتملة على الشبكات الرئيسية الخمسة (المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الري، الاتصالات)، بالإضافة إلى شبكة الطرق والرصف والتشجير والإنارة وأنظمة الري والألياف البصرية ومحطات للنقل العام؛ حيث يتم إنشاء هذه الشبكات من خلال عملية فحص دقيق للجودة من قِبَل المهندسين الاستشاريين بالمشروع لتحقيق أعلى المعايير الممكنة التي تهدف إلى إيجاد بيئة سكنية مستدامة.

وتعد مدينة المستقبل إحدى المشاريع النموذجية في مدينة الرياض والتي تعكس أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠؛ حيث يوفر المشروع عناصر جودة الحياة بما يضمن الوصول إلى بيئة مجتمعية بأسلوب حياة عصرية آمنة، كما يطرح المشروع حلولًا هندسية ومالية مميزة تتناسب مع احتياجات المواطن للسكن داخل النطاق العمراني في مدينة الرياض.

ويشرف على إدارة المشروع العملاق طواقم هندسية مميزة من خبرات بريطانية وكندية كان لها تجارب وممارسات في عدد من البلدان المختلفة، بالإضافة إلى كوادر من مهندسين سعوديين أشرفوا على إدارة مشاريع ضخمة في المملكة.

شركة المزيني العقارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المزيني العقارية" تعلن عن بيع كامل الأراضي بمشروع مدينة المستقبل
سبق

أعلنت شركة المزيني العقارية عن بيع كامل قطع الأراضي في مشروع مدينة المستقبل، من خلال المراحل الخمس التي تم طرحها في الفترة الماضية، كما تعكف الشركة حاليًا على إطلاق مرحلة بيع الفلل السكنية في المشروع ذاته.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المزيني العقارية المهندس وسام الدمياطي: المشروع حَظِيَ بإقبال كبير خلال مراحل البيع الخمسة الأولى للأراضي؛ وذلك بفضل تكامل الخدمات والموقع الريادي للمشروع الذي يقع شمال طريق الدمام شرق مدينة الرياض؛ مما أسهم في سرعة بيع منتج الأراضي.

وأضاف: سيتم الإعلان قريبًا عن مرحلة بيع الفلل السكنية عبر برنامج البيع على الخارطة بمساحات مختلفة ومتنوعة، وتصاميم عصرية مكتملة الخدمات.

وأردف "وسام": قبل أيام، تم توقيع اتفاقية بين شركة المزيني العقارية ومجموعة العجيمي للمقاولات لتنفيذ محطة كهرباء داخل مشروع مدينة المستقبل بمبلغ تجاوز الـ90 مليون ريال؛ سعيًا من الشركة لتوفير جميع الخدمات الرئيسية للمشروع.

ويقع مشروع مدينة المستقبل على مساحة تتجاوز خمسة ملايين متر مربع، تضم 4415 قطعة أرض سكنية، متكاملة البنية التحتية، مشتملة على الشبكات الرئيسية الخمسة (المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الري، الاتصالات)، بالإضافة إلى شبكة الطرق والرصف والتشجير والإنارة وأنظمة الري والألياف البصرية ومحطات للنقل العام؛ حيث يتم إنشاء هذه الشبكات من خلال عملية فحص دقيق للجودة من قِبَل المهندسين الاستشاريين بالمشروع لتحقيق أعلى المعايير الممكنة التي تهدف إلى إيجاد بيئة سكنية مستدامة.

وتعد مدينة المستقبل إحدى المشاريع النموذجية في مدينة الرياض والتي تعكس أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠؛ حيث يوفر المشروع عناصر جودة الحياة بما يضمن الوصول إلى بيئة مجتمعية بأسلوب حياة عصرية آمنة، كما يطرح المشروع حلولًا هندسية ومالية مميزة تتناسب مع احتياجات المواطن للسكن داخل النطاق العمراني في مدينة الرياض.

ويشرف على إدارة المشروع العملاق طواقم هندسية مميزة من خبرات بريطانية وكندية كان لها تجارب وممارسات في عدد من البلدان المختلفة، بالإضافة إلى كوادر من مهندسين سعوديين أشرفوا على إدارة مشاريع ضخمة في المملكة.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
01:03 PM

"المزيني العقارية" تعلن عن بيع كامل الأراضي بمشروع مدينة المستقبل

تستعد لمرحلة بيع الفلل السكنية بمساحات مختلفة وتصاميم عصرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,611

أعلنت شركة المزيني العقارية عن بيع كامل قطع الأراضي في مشروع مدينة المستقبل، من خلال المراحل الخمس التي تم طرحها في الفترة الماضية، كما تعكف الشركة حاليًا على إطلاق مرحلة بيع الفلل السكنية في المشروع ذاته.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المزيني العقارية المهندس وسام الدمياطي: المشروع حَظِيَ بإقبال كبير خلال مراحل البيع الخمسة الأولى للأراضي؛ وذلك بفضل تكامل الخدمات والموقع الريادي للمشروع الذي يقع شمال طريق الدمام شرق مدينة الرياض؛ مما أسهم في سرعة بيع منتج الأراضي.

وأضاف: سيتم الإعلان قريبًا عن مرحلة بيع الفلل السكنية عبر برنامج البيع على الخارطة بمساحات مختلفة ومتنوعة، وتصاميم عصرية مكتملة الخدمات.

وأردف "وسام": قبل أيام، تم توقيع اتفاقية بين شركة المزيني العقارية ومجموعة العجيمي للمقاولات لتنفيذ محطة كهرباء داخل مشروع مدينة المستقبل بمبلغ تجاوز الـ90 مليون ريال؛ سعيًا من الشركة لتوفير جميع الخدمات الرئيسية للمشروع.

ويقع مشروع مدينة المستقبل على مساحة تتجاوز خمسة ملايين متر مربع، تضم 4415 قطعة أرض سكنية، متكاملة البنية التحتية، مشتملة على الشبكات الرئيسية الخمسة (المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الري، الاتصالات)، بالإضافة إلى شبكة الطرق والرصف والتشجير والإنارة وأنظمة الري والألياف البصرية ومحطات للنقل العام؛ حيث يتم إنشاء هذه الشبكات من خلال عملية فحص دقيق للجودة من قِبَل المهندسين الاستشاريين بالمشروع لتحقيق أعلى المعايير الممكنة التي تهدف إلى إيجاد بيئة سكنية مستدامة.

وتعد مدينة المستقبل إحدى المشاريع النموذجية في مدينة الرياض والتي تعكس أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠؛ حيث يوفر المشروع عناصر جودة الحياة بما يضمن الوصول إلى بيئة مجتمعية بأسلوب حياة عصرية آمنة، كما يطرح المشروع حلولًا هندسية ومالية مميزة تتناسب مع احتياجات المواطن للسكن داخل النطاق العمراني في مدينة الرياض.

ويشرف على إدارة المشروع العملاق طواقم هندسية مميزة من خبرات بريطانية وكندية كان لها تجارب وممارسات في عدد من البلدان المختلفة، بالإضافة إلى كوادر من مهندسين سعوديين أشرفوا على إدارة مشاريع ضخمة في المملكة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,117
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,528
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,190
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,151

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة