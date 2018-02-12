أمانة مكة تستعيد ٥ آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية بجبل ثور

أهابت بلدية العزيزية بالمواطنين التعاون معها بالوقوف ضد هذه التعديات

استعادت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تعديات على أراضٍ حكومية بمنطقة جبل ثور، وعلى مساحة تُقدر بخمسة آلاف متر مربع؛ وذلك في إطار جهودها في مكافحة وإزالة التعديات والظواهر السلبية بالعاصمة المقدسة.

وتَمثلت التعديات في إقامة هناجر وصنادق وحواجز أسمنتية، وقد قامت معدات البلدية بإزالة الإحداثات ورفع المخلفات من الموقع، وتمت إزالة التعديات إزالة كلية، وجرى تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعتدين.

وأهابت بلدية العزيزية بكل المواطنين التعاون معها بالوقوف ضد هذه التعديات التي من شأنها أن تأخر حركة التنمية، وتسبب الفوضى، وإعاقة التخطيط العمراني الحديث بالإبلاغ الفوري عن أي تعدي.