متر بين كل موظف وزميله.. الموارد البشرية تنشر نصائح للحد من "كورونا"

أكدت ضرورة اتباع معايير وإجراءات الصحة والسلامة في بيئة العمل

نظرًا لما يشهده العالم من انتشار سريع لفيروس كورونا الجديد "كوفيد19"، وحرصًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على سلامة العاملين والموظفين في القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية.

- تود الوزارة التأكيد على ضرورة اتباع معايير وإجراءات الصحة والسلامة في بيئة العمل، وتقديم التعليمات الإرشادية اللازمة للجهات الحكومية وأرباب العمل والعاملين والموظفين.

- وتشدد الوزارة على أهمية التقيد واتباع التعليمات الصادرة من قِبَل وزارة الصحة لتجنب الإصابة بعدوى الفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية منه، وضرورة الإبلاغ عن الحالات المصابة من خلال الاتصال على مركز الاتصال بوزارة الصحة (937).

وللحد من التعرض للإصابة بفيروس كورونا الجديد في بيئة العمل، تشدد الوزارة على ضرورة اتباع ما يلي:

1. اتخاذ التدابير اللازمة لمنع مخالطة الموظفين القادمين من الدول المصنفة بأنها دول ينتشر فيها الفيروس إلى حين انقضاء ١٤ يومًا من دخولهم المملكة دون ظهور أعراض صحية.

2. التعقيم المستمر للأسطح التي يكثر استخدامها مثل أجهزة البصمة، والمكاتب والاستقبال وآلات النسخ والأبواب ولوحات المفاتيح وغيرها، وتوفير معقمات الأيدي في مقرات العمل، والتأكد من توافر الكمامات للمصابين بسيلان الأنف أو السعال.

3. العمل على تقليل اللقاءات وورش العمل والاجتماعات والدورات التدريبية والابتعاد عن التجمعات، واستبدالها بأنظمة الاجتماعات عن طريق الاتصال المرئي وتفعيل العمل عن بُعد حين يتطلب الأمر.

4. تشجيع العاملين على استشارة طبيب الرعاية الصحية مبكرًا عند ظهور أي أعراض للمرض، كالسعال أو ارتفاع درجة الحرارة أو أعراض نزلات البرد، وعلى صاحب العمل أو الجهة الحكومية حث الموظفين الذين يشك في إصابتهم بالفيروس على الإفصاح عن ذلك، وزيارة الطبيب للاطمئنان، ومنحهم إجازة صحية إذا تَطَلّب ذلك.

5. توفير معقمات الأيدي في أماكن بارزة في مقرات العمل، وتعزيز غسل اليدين بشكل منتظم من قِبَل الموظفين والعملاء، مع الحث على تجنب المصافحة باليد وتكثيف الوسائل التوعوية وعرض الملصقات التي تعزز الوقاية الصحية.

6. الحرص على ترك مسافة كافية لا تقل عن متر واحد بين الموظفين في مكان العمل.