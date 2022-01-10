لم يكن أمرها كما يبدو.. تصحيح جنس طفلة بمكة من عيوب بالأعضاء التناسلية

عملية ناجحة فُصل فيها مجرى البول عن المهبل وبات العضو الذكري "بظر"

تمكَّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال، عضو التجمُّع الصحي بمكة المكرّمة، من تصحيح الجنس لأنثى؛ حيث تعد هذه الحالة من العيوب النادرة للأعضاء التناسلية.

تفصيلاً؛ أوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالرحمن المغربي، أن الطفلة تعاني تشوهاً خلقياً في الأعضاء الخارجية، وتبدو الطفلة وكأنها طفل بينما الأعضاء الداخلية أنثى، وكذلك النمط الكروموسومي أنثى، وهذا بسبب زيادة إفراز هرمون الذكورة من الغدة الكظرية، وتم فصل مجرى البول عن المهبل، وتم تصغير العضو الذكري بحيث يصبح كأنه كيس بظر، وتكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد.

وقال الرئيس التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال عضو التجمُّع الصحي بمكة المكرّمة، الدكتور هلال بن هلال المالكي: "هدفنا هو توفير الاحتياجات اللازمة لخدمة المرضى؛ حيث تحرص (ولادة مكة) على تقديم أفضل رعاية صحية من خلال فريق عمل متكامل عالي الكفاءة والحصول على خدمة طبية متميزة، راجين من الله أن يمن على الجميع بالصحة والعافية.

وثمّن "المالكي" هذا الإنجاز، لافتاً إلى نجاحات مستشفى الولادة والأطفال مستلهماً الجهود العظيمة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.