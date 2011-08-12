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‏لمن لا يقرأ في منى .. أعلام وشارات لإرشاد الحجاج

تحمل أرقام الحملات وشعاراتها بهدف الاستدلال عليها

يراعي مسؤولو مجال الطوافة بموسم حج هذا العام، خدمة مختلف الفئات من الحجيج، وخصوصًا كبار السن ومن لا يجيد القراءة والكتابة.

وفي هذا السياق يقوم هؤلاء العاملون بالطوافة بتوفير عدد من الطرق والبدائل التي تعتمد على العين والرؤية لإرشاد هذه الفئة منهم؛ حيث الأعلام والرايات، وكذلك اللافتات التي تحمل صورة الحملة واسمها ورقمها وشعارها يمكن أن يستدل عليها الحجاج في رحلتم الإيمانية.

وحول هذه الإرشادات يقول المطوف سعد باداوود: "هناك عدد من الأشياء التي نستخدمها لإرشاد الحجاج التائهين على أماكن مخيماتهم، وخصوصا ممن لا يعرفون القراءة والكتابة؛ حيث نعتمد علىالأعلام والرايات التي يستطيع من خلالها الحاج الاستدلال على الحملة.

وأضاف باداوود أن هناك من يقوم بإطلاق بالونات هوائية عالية تحمل شعار الحملة واسمها؛ بحيث يستطيع من خلالها الحاج معرفة مكان الحملة.

وأشار إلى أن هناك عدة أساليب يتم من خلالها الاستدلال على الحجاج التائهين؛ من أساور إلكترونية والكشافة والبطاقة الذكية وغيرها.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏لمن لا يقرأ في منى .. أعلام وشارات لإرشاد الحجاج
سبق

يراعي مسؤولو مجال الطوافة بموسم حج هذا العام، خدمة مختلف الفئات من الحجيج، وخصوصًا كبار السن ومن لا يجيد القراءة والكتابة.

وفي هذا السياق يقوم هؤلاء العاملون بالطوافة بتوفير عدد من الطرق والبدائل التي تعتمد على العين والرؤية لإرشاد هذه الفئة منهم؛ حيث الأعلام والرايات، وكذلك اللافتات التي تحمل صورة الحملة واسمها ورقمها وشعارها يمكن أن يستدل عليها الحجاج في رحلتم الإيمانية.

وحول هذه الإرشادات يقول المطوف سعد باداوود: "هناك عدد من الأشياء التي نستخدمها لإرشاد الحجاج التائهين على أماكن مخيماتهم، وخصوصا ممن لا يعرفون القراءة والكتابة؛ حيث نعتمد علىالأعلام والرايات التي يستطيع من خلالها الحاج الاستدلال على الحملة.

وأضاف باداوود أن هناك من يقوم بإطلاق بالونات هوائية عالية تحمل شعار الحملة واسمها؛ بحيث يستطيع من خلالها الحاج معرفة مكان الحملة.

وأشار إلى أن هناك عدة أساليب يتم من خلالها الاستدلال على الحجاج التائهين؛ من أساور إلكترونية والكشافة والبطاقة الذكية وغيرها.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
07:16 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
08:50 PM

‏لمن لا يقرأ في منى .. أعلام وشارات لإرشاد الحجاج

تحمل أرقام الحملات وشعاراتها بهدف الاستدلال عليها

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غزوان الحسن - بعثة المشاعر المقدّسة
0
2,040

يراعي مسؤولو مجال الطوافة بموسم حج هذا العام، خدمة مختلف الفئات من الحجيج، وخصوصًا كبار السن ومن لا يجيد القراءة والكتابة.

وفي هذا السياق يقوم هؤلاء العاملون بالطوافة بتوفير عدد من الطرق والبدائل التي تعتمد على العين والرؤية لإرشاد هذه الفئة منهم؛ حيث الأعلام والرايات، وكذلك اللافتات التي تحمل صورة الحملة واسمها ورقمها وشعارها يمكن أن يستدل عليها الحجاج في رحلتم الإيمانية.

وحول هذه الإرشادات يقول المطوف سعد باداوود: "هناك عدد من الأشياء التي نستخدمها لإرشاد الحجاج التائهين على أماكن مخيماتهم، وخصوصا ممن لا يعرفون القراءة والكتابة؛ حيث نعتمد علىالأعلام والرايات التي يستطيع من خلالها الحاج الاستدلال على الحملة.

وأضاف باداوود أن هناك من يقوم بإطلاق بالونات هوائية عالية تحمل شعار الحملة واسمها؛ بحيث يستطيع من خلالها الحاج معرفة مكان الحملة.

وأشار إلى أن هناك عدة أساليب يتم من خلالها الاستدلال على الحجاج التائهين؛ من أساور إلكترونية والكشافة والبطاقة الذكية وغيرها.

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