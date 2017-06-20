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استدرجتهم ثم باغتتهم.. "الشرعية" تقضي على 10 حوثيين في كمين بالضالع

إصابة 8 وفرار آخرين

قُتل وجُرح 18 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم (الخميس)، في كمين نفذه الجيش اليمني الوطني، بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا كانت تحاول التسلل باتجاه موقع الخلل، والحمراء شمالي منطقة مريس، وباغتتها بهجوم مفاجئ.

وبين أن الهجوم أسفر عن مصرع 10 من عناصر الميليشيا، وجرح 8 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.

الرئيسية/ أخبار العالم

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استدرجتهم ثم باغتتهم.. "الشرعية" تقضي على 10 حوثيين في كمين بالضالع
سبق

قُتل وجُرح 18 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم (الخميس)، في كمين نفذه الجيش اليمني الوطني، بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا كانت تحاول التسلل باتجاه موقع الخلل، والحمراء شمالي منطقة مريس، وباغتتها بهجوم مفاجئ.

وبين أن الهجوم أسفر عن مصرع 10 من عناصر الميليشيا، وجرح 8 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
08:20 PM

استدرجتهم ثم باغتتهم.. "الشرعية" تقضي على 10 حوثيين في كمين بالضالع

إصابة 8 وفرار آخرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل وجُرح 18 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم (الخميس)، في كمين نفذه الجيش اليمني الوطني، بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا كانت تحاول التسلل باتجاه موقع الخلل، والحمراء شمالي منطقة مريس، وباغتتها بهجوم مفاجئ.

وبين أن الهجوم أسفر عن مصرع 10 من عناصر الميليشيا، وجرح 8 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.

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