اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في 10 % من أسهم العربية للتعهدات الفنية

بسعر 100 ريال للسهم بعد أن تمّ تحديده عن طريق بناء سجل الأوامر

يبدأ اليوم اكتتاب الأفراد في مليون وخمسمائة ألف (1,500,000) سهم فقط؛ تمثل ما نسبته 10 % من إجمالي أسهم الشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية"، المطروحة للاكتتاب العام، بسعر 100 ريال للسهم بعد أن تمّ تحديده عن طريق بناء سجل الأوامر، وتستمر فترة اكتتاب الأفراد على أسهم الشركة لمدة ثلاثة أيام تنتهي بنهاية يوم 22 / 03 / 1443هـ؛ الموافق 28 / 10 / 2021.

علما بأن الجهات المتسلمة لاكتتاب الأفراد هي: بنك البلاد، والبنك الأهلي السعودي، وبنك ساب وبنك الرياض، حيث أتمّت تلك الجهات استعداداتها لتسلُّم طلبات الاكتتاب من خلال القنوات التي تمّ توفيرها منهم.

وأعلنت، شركة جي آي بي كابيتال المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد الرئيس بالتغطية في طرح 30% من أسهم الشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية" للاكتتاب العام، في وقت سابق عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة "العربية" بنجاح بعد أن حققت الفئات المشاركة حجم تغطية بلغ 126,6 مرة، حيث خصص لها خمسة عشر مليون (15,000,000) سهم عادي، تمثل 100 % من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

ولمزيدٍ من المعلومات وللاطلاع على نشرة الإصدار الرجاء زيارة موقع تداول الإلكتروني www.saudiexchange.sa، أو هيئة السوق المالية www.cma.org.sa أو الموقع الإلكتروني للشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية" www.al-arabia.com أو الموقع الإلكتروني لشركة جي آي بي كابيتال المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد الرئيس بالتغطية https://www.gibcapital.com.