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مكة.. نقص خدمات متنزه وادي الخرار تدفع "حقوق الإنسان" للدخول على الخط

قالت الجمعية: المنطقة غير مهيأة وتحتاج للخدمات البلدية والصحية والسياحية

دخلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على الخط، مطالبة بتوفير الخدمات الأساسية في متنزه ما يُعرف بمنطقة الخرار بوادي رهجان، الواقع 35 كيلومتراً جنوب مكة المكرمة، والذي يقصده المتنزهون للاستمتاع بأجوائه الخلابة.

وأكدت الجمعية أن المنطقة غير مهيأة لاستقبال الأعداد الكبيرة من المتنزهين؛ لعدم توفر الخدمات الأساسية بها، ومنها عدم وجود طريق ممهد يربطها بطريق رهجان المعبد؛ مما أدى إلى معاناة المواطنين في الوصول لها، إلى جانب عدم توافر خدمات بلدية وصحية وسياحية.

وأشار فرع الجمعية بمكة المكرمة، إلى أن نقص الخدمات في منطقة الخرار، خلَق بيئة غير صحية من كثرة المخلفات في منطقة التنزه وعلى امتداد الوادي، والأشجار الكثيفة، على إثر الأعداد الكبيرة من المتنزهين الذين يقصدونها؛ خاصة وقت إجازة عطلة الأسبوع.

وطالبت الجمعية الجهات ذات العلاقة بضرورة توفير الخدمات الغائبة عن المتنزه، من خدمات صحية وسياحية وبلدية، في سبيل الحفاظ على هذه البقعة الجميلة؛ لما لها من أولوية سياحية لسكان مكة المكرمة، الذين يقصدونها خاصة وقت مواسم الأمطار باعتبارها متنفساً لهم.

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مكة.. نقص خدمات متنزه وادي الخرار تدفع "حقوق الإنسان" للدخول على الخط
سبق

دخلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على الخط، مطالبة بتوفير الخدمات الأساسية في متنزه ما يُعرف بمنطقة الخرار بوادي رهجان، الواقع 35 كيلومتراً جنوب مكة المكرمة، والذي يقصده المتنزهون للاستمتاع بأجوائه الخلابة.

وأكدت الجمعية أن المنطقة غير مهيأة لاستقبال الأعداد الكبيرة من المتنزهين؛ لعدم توفر الخدمات الأساسية بها، ومنها عدم وجود طريق ممهد يربطها بطريق رهجان المعبد؛ مما أدى إلى معاناة المواطنين في الوصول لها، إلى جانب عدم توافر خدمات بلدية وصحية وسياحية.

وأشار فرع الجمعية بمكة المكرمة، إلى أن نقص الخدمات في منطقة الخرار، خلَق بيئة غير صحية من كثرة المخلفات في منطقة التنزه وعلى امتداد الوادي، والأشجار الكثيفة، على إثر الأعداد الكبيرة من المتنزهين الذين يقصدونها؛ خاصة وقت إجازة عطلة الأسبوع.

وطالبت الجمعية الجهات ذات العلاقة بضرورة توفير الخدمات الغائبة عن المتنزه، من خدمات صحية وسياحية وبلدية، في سبيل الحفاظ على هذه البقعة الجميلة؛ لما لها من أولوية سياحية لسكان مكة المكرمة، الذين يقصدونها خاصة وقت مواسم الأمطار باعتبارها متنفساً لهم.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
12:23 PM

مكة.. نقص خدمات متنزه وادي الخرار تدفع "حقوق الإنسان" للدخول على الخط

قالت الجمعية: المنطقة غير مهيأة وتحتاج للخدمات البلدية والصحية والسياحية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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دخلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على الخط، مطالبة بتوفير الخدمات الأساسية في متنزه ما يُعرف بمنطقة الخرار بوادي رهجان، الواقع 35 كيلومتراً جنوب مكة المكرمة، والذي يقصده المتنزهون للاستمتاع بأجوائه الخلابة.

وأكدت الجمعية أن المنطقة غير مهيأة لاستقبال الأعداد الكبيرة من المتنزهين؛ لعدم توفر الخدمات الأساسية بها، ومنها عدم وجود طريق ممهد يربطها بطريق رهجان المعبد؛ مما أدى إلى معاناة المواطنين في الوصول لها، إلى جانب عدم توافر خدمات بلدية وصحية وسياحية.

وأشار فرع الجمعية بمكة المكرمة، إلى أن نقص الخدمات في منطقة الخرار، خلَق بيئة غير صحية من كثرة المخلفات في منطقة التنزه وعلى امتداد الوادي، والأشجار الكثيفة، على إثر الأعداد الكبيرة من المتنزهين الذين يقصدونها؛ خاصة وقت إجازة عطلة الأسبوع.

وطالبت الجمعية الجهات ذات العلاقة بضرورة توفير الخدمات الغائبة عن المتنزه، من خدمات صحية وسياحية وبلدية، في سبيل الحفاظ على هذه البقعة الجميلة؛ لما لها من أولوية سياحية لسكان مكة المكرمة، الذين يقصدونها خاصة وقت مواسم الأمطار باعتبارها متنفساً لهم.

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