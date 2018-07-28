النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمير تبوك" يلتقي أهالي ومديري الإدارات الحكومية بضباء

اعتُبر افتتاح مبنى الكلية الجامعية نقلةً هامة في التعليم بالمحافظة

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز مساء أمس، أهالي ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة ضباء، بحضور محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي.

وفي بداية اللقاء نقل أمير المنطقة للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وتبادل معهم الأحاديث الودية.

وهنّأ الأمير فهد بن سلطان -خلال اللقاء الذي أقيم بمقر المحافظة- الجميع بعيد الأضحى المبارك، منوهًا بما تشهده محافظة ضباء من تطور في كل المجالات الخدمية، والتي تُوجت بافتتاح مبنى الكلية الجامعية، عادًّا افتتاحها نقلة هامة في التعليم بالمحافظة الذي سيمكّن أبناء وبنات المحافظة من إكمال تعليمهم الجامعي؛ مشيرًا في ختام اللقاء إلى الدور الكبير الذي ستوفره مشاريع الرؤية التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- من خلق فرص وظيفية وتدريبية لأبناء وبنات المملكة بشكل عام وأبناء وبنات المحافظة بشكل خاص؛ سائلًا المولى عز وجل أن يُديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

من جهتهم، أعرب أهالي محافظة ضباء عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك، على ما يوليه من رعاية واهتمام بالمحافظة والعمل على تحقيق احتياجات المواطنين بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمير تبوك" يلتقي أهالي ومديري الإدارات الحكومية بضباء
سبق

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز مساء أمس، أهالي ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة ضباء، بحضور محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي.

وفي بداية اللقاء نقل أمير المنطقة للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وتبادل معهم الأحاديث الودية.

وهنّأ الأمير فهد بن سلطان -خلال اللقاء الذي أقيم بمقر المحافظة- الجميع بعيد الأضحى المبارك، منوهًا بما تشهده محافظة ضباء من تطور في كل المجالات الخدمية، والتي تُوجت بافتتاح مبنى الكلية الجامعية، عادًّا افتتاحها نقلة هامة في التعليم بالمحافظة الذي سيمكّن أبناء وبنات المحافظة من إكمال تعليمهم الجامعي؛ مشيرًا في ختام اللقاء إلى الدور الكبير الذي ستوفره مشاريع الرؤية التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- من خلق فرص وظيفية وتدريبية لأبناء وبنات المملكة بشكل عام وأبناء وبنات المحافظة بشكل خاص؛ سائلًا المولى عز وجل أن يُديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

من جهتهم، أعرب أهالي محافظة ضباء عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك، على ما يوليه من رعاية واهتمام بالمحافظة والعمل على تحقيق احتياجات المواطنين بها.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
12:06 PM

"أمير تبوك" يلتقي أهالي ومديري الإدارات الحكومية بضباء

اعتُبر افتتاح مبنى الكلية الجامعية نقلةً هامة في التعليم بالمحافظة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
700

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز مساء أمس، أهالي ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة ضباء، بحضور محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي.

وفي بداية اللقاء نقل أمير المنطقة للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وتبادل معهم الأحاديث الودية.

وهنّأ الأمير فهد بن سلطان -خلال اللقاء الذي أقيم بمقر المحافظة- الجميع بعيد الأضحى المبارك، منوهًا بما تشهده محافظة ضباء من تطور في كل المجالات الخدمية، والتي تُوجت بافتتاح مبنى الكلية الجامعية، عادًّا افتتاحها نقلة هامة في التعليم بالمحافظة الذي سيمكّن أبناء وبنات المحافظة من إكمال تعليمهم الجامعي؛ مشيرًا في ختام اللقاء إلى الدور الكبير الذي ستوفره مشاريع الرؤية التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- من خلق فرص وظيفية وتدريبية لأبناء وبنات المملكة بشكل عام وأبناء وبنات المحافظة بشكل خاص؛ سائلًا المولى عز وجل أن يُديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

من جهتهم، أعرب أهالي محافظة ضباء عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك، على ما يوليه من رعاية واهتمام بالمحافظة والعمل على تحقيق احتياجات المواطنين بها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,219
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,178
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,510
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,023

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة