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"البيئة" تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين

أقامت محاضرة بالتعاون مع صحة حفر الباطن بحضور عدد كبير من الموظفين

عقد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن بالتعاون مع صحة حفر الباطن محاضرة بعنوان " الصحة العالمية تحتفل باليوم العالمي للامتناع عن التدخين 2021 " اليوم في مقر المكتب بالمحافظة

جاء ذلك بحضور عدد كبير من الموظفين وذلك بهدف التوعية عن أضرار التدخين والتوضيح أنه أحد الأسباب المؤدية للوفاة، حيث سجلت الإحصائية وفاة 6 ملايين شخص سنوياً ويُتوقع زيادة هذا العدد إلى أكثر من 8 ملايين شخص سنوياً بحلول عام 2030م ، بالإضافة إلى أنه عامل من عوامل الخطورة التي تؤدي إلى العديد من الأمراض .

يذكر بأن مكافحة التدخين تعد عنصراً رئيسياً من عناصر استجابة منظمة الصحة العالمية لوباء الأمراض غير المعدية على الصعيد العالمي لا سيما أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والربو المزمن وداء السكري وغيرها، وتتسبب الأمراض غير المعدية في الوفاة المبكرة لنحو 16 مليون شخص سنويًاً (قبل بلوغهم السبعين من العمر) .



ويلعب الحد من تعاطي التبغ دوراً رئيسياً في الجهود العالمية المبذولة لتحقيق هدف التنمية المتمثل في الحد من الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بنسبة الثلث بحلول عام 2030م

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"البيئة" تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين
سبق

عقد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن بالتعاون مع صحة حفر الباطن محاضرة بعنوان " الصحة العالمية تحتفل باليوم العالمي للامتناع عن التدخين 2021 " اليوم في مقر المكتب بالمحافظة

جاء ذلك بحضور عدد كبير من الموظفين وذلك بهدف التوعية عن أضرار التدخين والتوضيح أنه أحد الأسباب المؤدية للوفاة، حيث سجلت الإحصائية وفاة 6 ملايين شخص سنوياً ويُتوقع زيادة هذا العدد إلى أكثر من 8 ملايين شخص سنوياً بحلول عام 2030م ، بالإضافة إلى أنه عامل من عوامل الخطورة التي تؤدي إلى العديد من الأمراض .

يذكر بأن مكافحة التدخين تعد عنصراً رئيسياً من عناصر استجابة منظمة الصحة العالمية لوباء الأمراض غير المعدية على الصعيد العالمي لا سيما أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والربو المزمن وداء السكري وغيرها، وتتسبب الأمراض غير المعدية في الوفاة المبكرة لنحو 16 مليون شخص سنويًاً (قبل بلوغهم السبعين من العمر) .



ويلعب الحد من تعاطي التبغ دوراً رئيسياً في الجهود العالمية المبذولة لتحقيق هدف التنمية المتمثل في الحد من الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بنسبة الثلث بحلول عام 2030م

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
08:00 PM

"البيئة" تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين

أقامت محاضرة بالتعاون مع صحة حفر الباطن بحضور عدد كبير من الموظفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن بالتعاون مع صحة حفر الباطن محاضرة بعنوان " الصحة العالمية تحتفل باليوم العالمي للامتناع عن التدخين 2021 " اليوم في مقر المكتب بالمحافظة

جاء ذلك بحضور عدد كبير من الموظفين وذلك بهدف التوعية عن أضرار التدخين والتوضيح أنه أحد الأسباب المؤدية للوفاة، حيث سجلت الإحصائية وفاة 6 ملايين شخص سنوياً ويُتوقع زيادة هذا العدد إلى أكثر من 8 ملايين شخص سنوياً بحلول عام 2030م ، بالإضافة إلى أنه عامل من عوامل الخطورة التي تؤدي إلى العديد من الأمراض .

يذكر بأن مكافحة التدخين تعد عنصراً رئيسياً من عناصر استجابة منظمة الصحة العالمية لوباء الأمراض غير المعدية على الصعيد العالمي لا سيما أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والربو المزمن وداء السكري وغيرها، وتتسبب الأمراض غير المعدية في الوفاة المبكرة لنحو 16 مليون شخص سنويًاً (قبل بلوغهم السبعين من العمر) .



ويلعب الحد من تعاطي التبغ دوراً رئيسياً في الجهود العالمية المبذولة لتحقيق هدف التنمية المتمثل في الحد من الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بنسبة الثلث بحلول عام 2030م

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