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ألمانيا تعتقل 5 "دواعش" خططوا لمهاجمة منشآت عسكرية أمريكية

اشتروا أسلحة ثقيلة وذخائر ومكونات لإنتاج متفجرات

أعلنت النيابة الفيدرالية الألمانية اليوم (الأربعاء)، توقيف خمسة مواطنين طاجيكستانيين يشتبه بأنهم أعدوا باسم تنظيم "داعش" الإرهابي، هجمات على منشآت عسكرية أمريكية في البلاد.

وأوضحت النيابة أن المشتبه بهم الذين أوقفوا في رينانيا شمال فيستفاليا بغرب البلاد، كانوا ينوون شن هجمات قاتلة على أشخاص بينهم رجل بدؤوا التجسس عليه، بحسب "فرانس 24".

وأضافت أنهم كي يقوموا بإعداد خططهم فقد كانوا على اتصال مع قياديين في "داعش" في سوريا وأفغانستان.

وذكرت أن المعتقلين رصدوا منشآت لسلاح الجو الأمريكي في ألمانيا، واشتروا أسلحة ثقيلة وذخائر ومكونات لإنتاج متفجرات.

وأوقف المشتبه بهم الأربعة صباح اليوم، بينما جرت عمليات دهم للشرطة في عددٍ من مدن المنطقة، بينها إيسن، أما المشتبه به الخامس فهو رافسان بي فقد أوقف في 15 مارس وهم جميعًا موقوفون قيد التحقيق.

داعش

الرئيسية/ أخبار العالم

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ألمانيا تعتقل 5 "دواعش" خططوا لمهاجمة منشآت عسكرية أمريكية
سبق

أعلنت النيابة الفيدرالية الألمانية اليوم (الأربعاء)، توقيف خمسة مواطنين طاجيكستانيين يشتبه بأنهم أعدوا باسم تنظيم "داعش" الإرهابي، هجمات على منشآت عسكرية أمريكية في البلاد.

وأوضحت النيابة أن المشتبه بهم الذين أوقفوا في رينانيا شمال فيستفاليا بغرب البلاد، كانوا ينوون شن هجمات قاتلة على أشخاص بينهم رجل بدؤوا التجسس عليه، بحسب "فرانس 24".

وأضافت أنهم كي يقوموا بإعداد خططهم فقد كانوا على اتصال مع قياديين في "داعش" في سوريا وأفغانستان.

وذكرت أن المعتقلين رصدوا منشآت لسلاح الجو الأمريكي في ألمانيا، واشتروا أسلحة ثقيلة وذخائر ومكونات لإنتاج متفجرات.

وأوقف المشتبه بهم الأربعة صباح اليوم، بينما جرت عمليات دهم للشرطة في عددٍ من مدن المنطقة، بينها إيسن، أما المشتبه به الخامس فهو رافسان بي فقد أوقف في 15 مارس وهم جميعًا موقوفون قيد التحقيق.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
08:31 PM

ألمانيا تعتقل 5 "دواعش" خططوا لمهاجمة منشآت عسكرية أمريكية

اشتروا أسلحة ثقيلة وذخائر ومكونات لإنتاج متفجرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت النيابة الفيدرالية الألمانية اليوم (الأربعاء)، توقيف خمسة مواطنين طاجيكستانيين يشتبه بأنهم أعدوا باسم تنظيم "داعش" الإرهابي، هجمات على منشآت عسكرية أمريكية في البلاد.

وأوضحت النيابة أن المشتبه بهم الذين أوقفوا في رينانيا شمال فيستفاليا بغرب البلاد، كانوا ينوون شن هجمات قاتلة على أشخاص بينهم رجل بدؤوا التجسس عليه، بحسب "فرانس 24".

وأضافت أنهم كي يقوموا بإعداد خططهم فقد كانوا على اتصال مع قياديين في "داعش" في سوريا وأفغانستان.

وذكرت أن المعتقلين رصدوا منشآت لسلاح الجو الأمريكي في ألمانيا، واشتروا أسلحة ثقيلة وذخائر ومكونات لإنتاج متفجرات.

وأوقف المشتبه بهم الأربعة صباح اليوم، بينما جرت عمليات دهم للشرطة في عددٍ من مدن المنطقة، بينها إيسن، أما المشتبه به الخامس فهو رافسان بي فقد أوقف في 15 مارس وهم جميعًا موقوفون قيد التحقيق.

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