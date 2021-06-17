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تحت شعار "تنزه بحذر".. محايل تطلق مبادرة "حسن الوفادة"

إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة وتزامناً مع الموسم السياحي لعسير

إنفاذاً لتوجيه أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير تركي بن طلال، والقاضي بتنفيذ مبادرة حسن الوفادة (مرحباً ألف في عسير) بالتزامن مع شعار (تنزه بحذر) للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، أطلقت محافظة محايل المبادرة بمشاركة بعض الإدارات الحكومية وبإشراف مباشر وميداني من محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم فلقي.

اشتملت المبادرة على توزيع باقات ورد ولوحات ترحيبية بضيوف وزوار مصايف المنطقة الذين يتوافدون عليها من كل حدب وصوب نظير أجوائها الخلابة ومناظرها الجميلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحت شعار "تنزه بحذر".. محايل تطلق مبادرة "حسن الوفادة"
سبق

إنفاذاً لتوجيه أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير تركي بن طلال، والقاضي بتنفيذ مبادرة حسن الوفادة (مرحباً ألف في عسير) بالتزامن مع شعار (تنزه بحذر) للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، أطلقت محافظة محايل المبادرة بمشاركة بعض الإدارات الحكومية وبإشراف مباشر وميداني من محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم فلقي.

اشتملت المبادرة على توزيع باقات ورد ولوحات ترحيبية بضيوف وزوار مصايف المنطقة الذين يتوافدون عليها من كل حدب وصوب نظير أجوائها الخلابة ومناظرها الجميلة.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
12:14 PM

تحت شعار "تنزه بحذر".. محايل تطلق مبادرة "حسن الوفادة"

إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة وتزامناً مع الموسم السياحي لعسير

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محمد طيران - محايل عسير
1
1,936

إنفاذاً لتوجيه أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير تركي بن طلال، والقاضي بتنفيذ مبادرة حسن الوفادة (مرحباً ألف في عسير) بالتزامن مع شعار (تنزه بحذر) للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، أطلقت محافظة محايل المبادرة بمشاركة بعض الإدارات الحكومية وبإشراف مباشر وميداني من محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم فلقي.

اشتملت المبادرة على توزيع باقات ورد ولوحات ترحيبية بضيوف وزوار مصايف المنطقة الذين يتوافدون عليها من كل حدب وصوب نظير أجوائها الخلابة ومناظرها الجميلة.

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