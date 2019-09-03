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بعد اللائحة.. هل يحق لـ"الانتساب" التقدُّم على الوظائف التعليمة؟ "المدنية" تجيب

الفقرة الخامسة من نظام التعيين أثارت حالة من القلق بين الخريجين

أكدت وزارة الخدمة المدنية أنه يحق لخريجي الانتساب من الجامعات التقدُّم على الوظائف التعليمية من خلال موقع جدارة لمن أكمل الشروط، منها اجتياز كفايات المعلمين. جاء ذلك في ردها على بعض الاستفسارات بعد أن حمل أحد بنود اللائحة الجديدة أنه من شروط التعيين على وظيفة معلم ممارس أن يكون الخريج قد حصل على المؤهل المطلوب عن طريق الانتظام.

وبيّنت الفقرة الخامسة أيضًا من اللائحة أنه يجوز الاستثناء من ذلك في بعض التخصصات عند عدم توافُر خريجي الانتظام وفقًا للشروط والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين وزارة التعليم والخدمة المدنية.

وكانت وزارة التعليم قد أقرت إبان تولي وزير التعليم الأسبق، الدكتور عزام الدخيل، وبالتحديد في عام 1436، أي قبل نحو أربعة أعوم، ضوابط لتعيين خريجي الانتساب بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، وإدخالهم ضمن المفاضلة، على أن تكون الأولوية للانتظام التربوي وغير التربوي.

يُشار إلى أن اللائحة الجديدة التي أُقرت مؤخرًا، وسيتم العمل بها بعد ثلاثة أشهر وعشرين يومًا من الآن، حملت -وفقًا للمادة الخامسة- شروط التعيين على وظيفة معلم ممارس، بأن يكون الخريج قد حقق المعايير المهنية والشروط المطلوبة لمزاولة مهنة التعليم، منها أن يكون على الأقل حاصلاً على الشهادة الجامعية في مجال التخصص، بجانب شرط أن يكون قد حصل على المؤهل المطلوب عن طريق الانتظام، ويجوز الاستثناء من ذلك في بعض التخصصات عند عدم توافُر خريجي الانتظام وفقًا للشروط والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية.

وكذلك ألا يكون قد سبق أن أُنهيت خدماته لأسباب تأديبية، أو أُبعد عن التدريس لأحد الأسباب الموجبة للإبعاد الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة، ما عدا الحالات المَرضية بعد ثبوت شفائها بتقرير طبي صادر من الجهة الطبية المختصة.

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بعد اللائحة.. هل يحق لـ"الانتساب" التقدُّم على الوظائف التعليمة؟ "المدنية" تجيب
سبق

أكدت وزارة الخدمة المدنية أنه يحق لخريجي الانتساب من الجامعات التقدُّم على الوظائف التعليمية من خلال موقع جدارة لمن أكمل الشروط، منها اجتياز كفايات المعلمين. جاء ذلك في ردها على بعض الاستفسارات بعد أن حمل أحد بنود اللائحة الجديدة أنه من شروط التعيين على وظيفة معلم ممارس أن يكون الخريج قد حصل على المؤهل المطلوب عن طريق الانتظام.

وبيّنت الفقرة الخامسة أيضًا من اللائحة أنه يجوز الاستثناء من ذلك في بعض التخصصات عند عدم توافُر خريجي الانتظام وفقًا للشروط والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين وزارة التعليم والخدمة المدنية.

وكانت وزارة التعليم قد أقرت إبان تولي وزير التعليم الأسبق، الدكتور عزام الدخيل، وبالتحديد في عام 1436، أي قبل نحو أربعة أعوم، ضوابط لتعيين خريجي الانتساب بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، وإدخالهم ضمن المفاضلة، على أن تكون الأولوية للانتظام التربوي وغير التربوي.

يُشار إلى أن اللائحة الجديدة التي أُقرت مؤخرًا، وسيتم العمل بها بعد ثلاثة أشهر وعشرين يومًا من الآن، حملت -وفقًا للمادة الخامسة- شروط التعيين على وظيفة معلم ممارس، بأن يكون الخريج قد حقق المعايير المهنية والشروط المطلوبة لمزاولة مهنة التعليم، منها أن يكون على الأقل حاصلاً على الشهادة الجامعية في مجال التخصص، بجانب شرط أن يكون قد حصل على المؤهل المطلوب عن طريق الانتظام، ويجوز الاستثناء من ذلك في بعض التخصصات عند عدم توافُر خريجي الانتظام وفقًا للشروط والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية.

وكذلك ألا يكون قد سبق أن أُنهيت خدماته لأسباب تأديبية، أو أُبعد عن التدريس لأحد الأسباب الموجبة للإبعاد الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة، ما عدا الحالات المَرضية بعد ثبوت شفائها بتقرير طبي صادر من الجهة الطبية المختصة.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
01:32 AM

بعد اللائحة.. هل يحق لـ"الانتساب" التقدُّم على الوظائف التعليمة؟ "المدنية" تجيب

الفقرة الخامسة من نظام التعيين أثارت حالة من القلق بين الخريجين

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قاسم الخبراني - الرياض
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أكدت وزارة الخدمة المدنية أنه يحق لخريجي الانتساب من الجامعات التقدُّم على الوظائف التعليمية من خلال موقع جدارة لمن أكمل الشروط، منها اجتياز كفايات المعلمين. جاء ذلك في ردها على بعض الاستفسارات بعد أن حمل أحد بنود اللائحة الجديدة أنه من شروط التعيين على وظيفة معلم ممارس أن يكون الخريج قد حصل على المؤهل المطلوب عن طريق الانتظام.

وبيّنت الفقرة الخامسة أيضًا من اللائحة أنه يجوز الاستثناء من ذلك في بعض التخصصات عند عدم توافُر خريجي الانتظام وفقًا للشروط والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين وزارة التعليم والخدمة المدنية.

وكانت وزارة التعليم قد أقرت إبان تولي وزير التعليم الأسبق، الدكتور عزام الدخيل، وبالتحديد في عام 1436، أي قبل نحو أربعة أعوم، ضوابط لتعيين خريجي الانتساب بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، وإدخالهم ضمن المفاضلة، على أن تكون الأولوية للانتظام التربوي وغير التربوي.

يُشار إلى أن اللائحة الجديدة التي أُقرت مؤخرًا، وسيتم العمل بها بعد ثلاثة أشهر وعشرين يومًا من الآن، حملت -وفقًا للمادة الخامسة- شروط التعيين على وظيفة معلم ممارس، بأن يكون الخريج قد حقق المعايير المهنية والشروط المطلوبة لمزاولة مهنة التعليم، منها أن يكون على الأقل حاصلاً على الشهادة الجامعية في مجال التخصص، بجانب شرط أن يكون قد حصل على المؤهل المطلوب عن طريق الانتظام، ويجوز الاستثناء من ذلك في بعض التخصصات عند عدم توافُر خريجي الانتظام وفقًا للشروط والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية.

وكذلك ألا يكون قد سبق أن أُنهيت خدماته لأسباب تأديبية، أو أُبعد عن التدريس لأحد الأسباب الموجبة للإبعاد الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة، ما عدا الحالات المَرضية بعد ثبوت شفائها بتقرير طبي صادر من الجهة الطبية المختصة.

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