فرنسا قلقة.. هل يتراجع الدور الأمريكي في الشرق الأوسط؟

"بارلي" قالت: تجنُّب الرد على إيران ولّد أحداثاً خطيرة

أعربت وزيرة الجيوش الفرنسيّة فلورانس بارلي، اليوم السبت، عن قلقها من تبعات ما اعتبرته "تراجعاً تدريجياً ومتعمداً" للدور الأمريكي في الشرق الأوسط.

وذكرت "بارلي" في خطاب خلال مؤتمر حوار المنامة السنوي أوردته "فرانس 24"، أن إلى أن تجنُّب الرد على اعتداءات في الخليج اتُّهمت إيران بالوقوف خلفها، ولّد أحداثاً خطيرة.

وقالت: "عندما مضى تلغيم سفن دون ردّ، أسقطت الطائرة دون طيار. وعندما حدث ذلك دون ردّ، قصفت منشآت نفطية رئيسية. أين تتوقّف هذه الأحداث؟ أين الأطراف التي تفرض الاستقرار؟".

وأشارت الوزيرة الفرنسية إلى أن المنطقة معتادة على انحسار ثم تزايد التدخل الأمريكي، لكن هذه المرة بدا الأمر أكثر خطورة.

وتشهد المنطقة منذ مايو توتّراً متصاعداً على خلفية هجمات غامضة ضد ناقلات نفط وضربات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت منشآت شركة "أرامكو" النفطية.