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"آل الشيخ" يُصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة معهد التطوير المهني

برئاسة وزير التعليم شخصياً ويضمّ في عضويته ممثلي الجهات المعنية

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراً بتشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي على أن يمارس المجلس اختصاصاته؛ وفقاً لتنظيم المعهد الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 8/ 3/ 1441هـ.

ويترأس إدارة المجلس وزير التعليم، وعضوية الدكتور عبدالله بن محمد الفيفي ممثل وزارة المالية، بندر بن عبدالعزيز العنزي وممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدكتور محمد بن سعود المقبل وممثل وزارة التعليم، الدكتور بدر بن شجاع الحربي وممثل معهد الإدارة العامة، الدكتور راشد بن محمد الزهراني وممثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والتميّز المدرسي ممثل هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور سعيد بن محمد الشمراني وأعضاء لهيئة التدريس في الجامعات الحكومية، الدكتورة دلال بنت علي الربيشي وممثلتين عن قطاع التعليم والتدريب الأهلي الدكتورة إلهام بنت منصور الدخيل ونورة بنت مانع العجمي، ورئيس المعهد المكلف الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي.

ويأتي تشكيل المجلس بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 8/ 3/ 1441هـ المتضمن أن يكون للمعهد مجلس إدارة برئاسة وزير التعليم وعضوية ممثلين عن الجهات المشار إليها، وبناءً على الأمر السامي الكريم رقم (24267) وتاريخ 2/ 5/ 1442هـ، المتضمن الموافقة على تعيين اثنين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، واثنين من قطاع التعليم والتدريب الأهلي؛ كأعضاء في مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

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"آل الشيخ" يُصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة معهد التطوير المهني
سبق

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراً بتشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي على أن يمارس المجلس اختصاصاته؛ وفقاً لتنظيم المعهد الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 8/ 3/ 1441هـ.

ويترأس إدارة المجلس وزير التعليم، وعضوية الدكتور عبدالله بن محمد الفيفي ممثل وزارة المالية، بندر بن عبدالعزيز العنزي وممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدكتور محمد بن سعود المقبل وممثل وزارة التعليم، الدكتور بدر بن شجاع الحربي وممثل معهد الإدارة العامة، الدكتور راشد بن محمد الزهراني وممثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والتميّز المدرسي ممثل هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور سعيد بن محمد الشمراني وأعضاء لهيئة التدريس في الجامعات الحكومية، الدكتورة دلال بنت علي الربيشي وممثلتين عن قطاع التعليم والتدريب الأهلي الدكتورة إلهام بنت منصور الدخيل ونورة بنت مانع العجمي، ورئيس المعهد المكلف الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي.

ويأتي تشكيل المجلس بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 8/ 3/ 1441هـ المتضمن أن يكون للمعهد مجلس إدارة برئاسة وزير التعليم وعضوية ممثلين عن الجهات المشار إليها، وبناءً على الأمر السامي الكريم رقم (24267) وتاريخ 2/ 5/ 1442هـ، المتضمن الموافقة على تعيين اثنين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، واثنين من قطاع التعليم والتدريب الأهلي؛ كأعضاء في مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
02:24 PM

"آل الشيخ" يُصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة معهد التطوير المهني

برئاسة وزير التعليم شخصياً ويضمّ في عضويته ممثلي الجهات المعنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراً بتشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي على أن يمارس المجلس اختصاصاته؛ وفقاً لتنظيم المعهد الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 8/ 3/ 1441هـ.

ويترأس إدارة المجلس وزير التعليم، وعضوية الدكتور عبدالله بن محمد الفيفي ممثل وزارة المالية، بندر بن عبدالعزيز العنزي وممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدكتور محمد بن سعود المقبل وممثل وزارة التعليم، الدكتور بدر بن شجاع الحربي وممثل معهد الإدارة العامة، الدكتور راشد بن محمد الزهراني وممثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والتميّز المدرسي ممثل هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور سعيد بن محمد الشمراني وأعضاء لهيئة التدريس في الجامعات الحكومية، الدكتورة دلال بنت علي الربيشي وممثلتين عن قطاع التعليم والتدريب الأهلي الدكتورة إلهام بنت منصور الدخيل ونورة بنت مانع العجمي، ورئيس المعهد المكلف الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي.

ويأتي تشكيل المجلس بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 8/ 3/ 1441هـ المتضمن أن يكون للمعهد مجلس إدارة برئاسة وزير التعليم وعضوية ممثلين عن الجهات المشار إليها، وبناءً على الأمر السامي الكريم رقم (24267) وتاريخ 2/ 5/ 1442هـ، المتضمن الموافقة على تعيين اثنين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، واثنين من قطاع التعليم والتدريب الأهلي؛ كأعضاء في مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

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