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أسعار النفط ترتفع.. ومزيج برنت 64.31 دولارًا للبرميل

ارتفع ثمن خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 6 سنتات

ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت اليوم، بمقدار ثمانية سنتات إلى 64.31 دولارًا أمريكيًّا، وسعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 6 سنتات إلى 57.57 دولارًا أمريكيًّا.

وجاء ذلك الارتفاع بفعل بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع؛ غير أن المخاوف من تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي على الإقبال على الشراء حدّت من المكاسب.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط ترتفع.. ومزيج برنت 64.31 دولارًا للبرميل
سبق

ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت اليوم، بمقدار ثمانية سنتات إلى 64.31 دولارًا أمريكيًّا، وسعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 6 سنتات إلى 57.57 دولارًا أمريكيًّا.

وجاء ذلك الارتفاع بفعل بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع؛ غير أن المخاوف من تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي على الإقبال على الشراء حدّت من المكاسب.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
12:57 PM

أسعار النفط ترتفع.. ومزيج برنت 64.31 دولارًا للبرميل

ارتفع ثمن خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 6 سنتات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت اليوم، بمقدار ثمانية سنتات إلى 64.31 دولارًا أمريكيًّا، وسعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 6 سنتات إلى 57.57 دولارًا أمريكيًّا.

وجاء ذلك الارتفاع بفعل بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع؛ غير أن المخاوف من تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي على الإقبال على الشراء حدّت من المكاسب.

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