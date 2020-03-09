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بعد تعليق الدراسة في جميع أنحاء المملكة.. على هذه القناة يمكنك متابعة دروسك

في إطار تفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد

تحرص المملكة على استمرار العملية التعليمية، ومتابعة الطلاب لدروسهم خلال فترة التعليق المؤقت التي شملت جميع المدارس والجامعات السعودية؛ وذلك بتوفير مجموعة من المصادر، تَضَمّنت تفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد.

أين يمكنك متابعة دروسك؟

ويمكن للطلاب متابعة دروسهم أثناء فترة التعليق، من خلال مشاهدة قناة "عين" التي تبث برامجها عبر قمر "عربسات"، وتقدم شرحًا للدروس والمواد العلمية لجميع المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وبحسب البيان الرسمي؛ ستتوفر الدروس للمراحل الدراسية كافة بشكل غير متزامن من خلال قنوات "عين".

ويمكن استقبال القنوات الـ14 عبر جهاز الاستقبال بإشارة جيدة على قمر عربسات، على تردد 12437 عمودي (V)، كما يمكن متابعة القناة من خلال حسابها على منصة "يوتيوب" https://www.youtube.com/dorosien

وكانت وزارة التعليم، قد أعلنت أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبَل الجهات الصحية المختصة بالمملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد (COVID19)، ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية في التعليم العام والجامعي، وضمان سلامتهم؛ فقد تَقرر تعليق الدراسة مؤقتًا في جميع مناطق ومحافظات السعودية؛ بدءًا من يوم الاثنين 14/ 7/ 1441هـ حتى إشعار آخر.

ويشمل القرار مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي الحكومية والأهلية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضحت وزارة التعليم أن قرار تعليق الدراسة، يأتي استمرارًا لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها، وحرصها على سلامتهم، وتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بُعد.

فيروس كورونا الجديد تعليق الدراسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تعليق الدراسة في جميع أنحاء المملكة.. على هذه القناة يمكنك متابعة دروسك
سبق

تحرص المملكة على استمرار العملية التعليمية، ومتابعة الطلاب لدروسهم خلال فترة التعليق المؤقت التي شملت جميع المدارس والجامعات السعودية؛ وذلك بتوفير مجموعة من المصادر، تَضَمّنت تفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد.

أين يمكنك متابعة دروسك؟

ويمكن للطلاب متابعة دروسهم أثناء فترة التعليق، من خلال مشاهدة قناة "عين" التي تبث برامجها عبر قمر "عربسات"، وتقدم شرحًا للدروس والمواد العلمية لجميع المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وبحسب البيان الرسمي؛ ستتوفر الدروس للمراحل الدراسية كافة بشكل غير متزامن من خلال قنوات "عين".

ويمكن استقبال القنوات الـ14 عبر جهاز الاستقبال بإشارة جيدة على قمر عربسات، على تردد 12437 عمودي (V)، كما يمكن متابعة القناة من خلال حسابها على منصة "يوتيوب" https://www.youtube.com/dorosien

وكانت وزارة التعليم، قد أعلنت أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبَل الجهات الصحية المختصة بالمملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد (COVID19)، ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية في التعليم العام والجامعي، وضمان سلامتهم؛ فقد تَقرر تعليق الدراسة مؤقتًا في جميع مناطق ومحافظات السعودية؛ بدءًا من يوم الاثنين 14/ 7/ 1441هـ حتى إشعار آخر.

ويشمل القرار مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي الحكومية والأهلية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضحت وزارة التعليم أن قرار تعليق الدراسة، يأتي استمرارًا لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها، وحرصها على سلامتهم، وتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بُعد.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
08:26 AM

بعد تعليق الدراسة في جميع أنحاء المملكة.. على هذه القناة يمكنك متابعة دروسك

في إطار تفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد

A A A
ياسر نجدي - الرياض
5
19,639

تحرص المملكة على استمرار العملية التعليمية، ومتابعة الطلاب لدروسهم خلال فترة التعليق المؤقت التي شملت جميع المدارس والجامعات السعودية؛ وذلك بتوفير مجموعة من المصادر، تَضَمّنت تفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد.

أين يمكنك متابعة دروسك؟

ويمكن للطلاب متابعة دروسهم أثناء فترة التعليق، من خلال مشاهدة قناة "عين" التي تبث برامجها عبر قمر "عربسات"، وتقدم شرحًا للدروس والمواد العلمية لجميع المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وبحسب البيان الرسمي؛ ستتوفر الدروس للمراحل الدراسية كافة بشكل غير متزامن من خلال قنوات "عين".

ويمكن استقبال القنوات الـ14 عبر جهاز الاستقبال بإشارة جيدة على قمر عربسات، على تردد 12437 عمودي (V)، كما يمكن متابعة القناة من خلال حسابها على منصة "يوتيوب" https://www.youtube.com/dorosien

وكانت وزارة التعليم، قد أعلنت أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبَل الجهات الصحية المختصة بالمملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد (COVID19)، ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية في التعليم العام والجامعي، وضمان سلامتهم؛ فقد تَقرر تعليق الدراسة مؤقتًا في جميع مناطق ومحافظات السعودية؛ بدءًا من يوم الاثنين 14/ 7/ 1441هـ حتى إشعار آخر.

ويشمل القرار مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي الحكومية والأهلية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضحت وزارة التعليم أن قرار تعليق الدراسة، يأتي استمرارًا لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها، وحرصها على سلامتهم، وتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بُعد.

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