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"إغاثي الملك" يوزع 300 كرتون من التمور في سقطرى

استفاد منها 300 أسرة الأكثر احتياجاً والأيتام بمديرية حديبو

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 300 كرتون من التمور للأسر النازحة والأكثر احتياجاً، والأيتام بمديرية حديبو التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 300 أسرة.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي ومقومات العيش الكريم للشعب اليمني الشقيق.

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"إغاثي الملك" يوزع 300 كرتون من التمور في سقطرى
سبق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 300 كرتون من التمور للأسر النازحة والأكثر احتياجاً، والأيتام بمديرية حديبو التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 300 أسرة.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي ومقومات العيش الكريم للشعب اليمني الشقيق.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
05:16 PM

"إغاثي الملك" يوزع 300 كرتون من التمور في سقطرى

استفاد منها 300 أسرة الأكثر احتياجاً والأيتام بمديرية حديبو

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 300 كرتون من التمور للأسر النازحة والأكثر احتياجاً، والأيتام بمديرية حديبو التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 300 أسرة.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي ومقومات العيش الكريم للشعب اليمني الشقيق.

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