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"هيئة الغاط" تدشن معرض "حصين التقني" للتوعية بأخطار الجرائم المعلوماتية

يهدف البرنامج لمواجهة الابتزاز والتعريف بطرق التعامل الذكي معها

دشّنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الغاط، معرض برنامج "حصين التقني" عبر تقنية (Q.R)، والذي يمكن التعرف على محتواه التوعوي عبر مسح الكود الإلكتروني من خلال الأجهزة الذكية.

ويهدف البرنامج إلى التوعية بأخطار الجرائم المعلوماتية والابتزاز والطرق المثلى للتعامل الذكي معها؛ حيث يتم توزيع البنرات والاستيكرات التي تحمل (الباركود) في المدارس والأسواق التجارية والمستشفيات والأماكن العامة.

ويتم تنفيذ هذا النشاط بمتابعة مدير عام فرع الرئاسة العامة لمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتعزيز دور الهيئة في خدمة الدين والوطن.

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"هيئة الغاط" تدشن معرض "حصين التقني" للتوعية بأخطار الجرائم المعلوماتية
سبق

دشّنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الغاط، معرض برنامج "حصين التقني" عبر تقنية (Q.R)، والذي يمكن التعرف على محتواه التوعوي عبر مسح الكود الإلكتروني من خلال الأجهزة الذكية.

ويهدف البرنامج إلى التوعية بأخطار الجرائم المعلوماتية والابتزاز والطرق المثلى للتعامل الذكي معها؛ حيث يتم توزيع البنرات والاستيكرات التي تحمل (الباركود) في المدارس والأسواق التجارية والمستشفيات والأماكن العامة.

ويتم تنفيذ هذا النشاط بمتابعة مدير عام فرع الرئاسة العامة لمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتعزيز دور الهيئة في خدمة الدين والوطن.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
08:20 PM

"هيئة الغاط" تدشن معرض "حصين التقني" للتوعية بأخطار الجرائم المعلوماتية

يهدف البرنامج لمواجهة الابتزاز والتعريف بطرق التعامل الذكي معها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الغاط، معرض برنامج "حصين التقني" عبر تقنية (Q.R)، والذي يمكن التعرف على محتواه التوعوي عبر مسح الكود الإلكتروني من خلال الأجهزة الذكية.

ويهدف البرنامج إلى التوعية بأخطار الجرائم المعلوماتية والابتزاز والطرق المثلى للتعامل الذكي معها؛ حيث يتم توزيع البنرات والاستيكرات التي تحمل (الباركود) في المدارس والأسواق التجارية والمستشفيات والأماكن العامة.

ويتم تنفيذ هذا النشاط بمتابعة مدير عام فرع الرئاسة العامة لمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتعزيز دور الهيئة في خدمة الدين والوطن.

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