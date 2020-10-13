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"فهد بن سلطان" يشهد توقيع اتفاقية بين تنمية الموارد البشرية وجامعة تبوك

لدعم توظيف الخريجين والطلاب من الجنسين

شهد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم، في مكتبه بالإمارة، توقيع اتفاقية تعاون بين صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وجامعة تبوك.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم توظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين، لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف، ضمن مبادرة "هدف" في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.

وقّع الاتفاقية رئيس جامعة تبوك الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبد الله الجعويني.

وتؤسس الاتفاقية لإقامة شراكة استراتيجية بين الصندوق والجامعة، لتدريب وتأهيل وتوظيف الخريجين والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين والباحثين عن العمل، من أجل زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، وزيادة نسبة التوظيف، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية وإكسابها المهارات الفردية والأساسية والخبرة.

وبموجب هذه الاتفاقية يقدم الصندوق محفزات ودعماً ماليّاً وتدريبيّاً لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيه، عبر منصة "سبل" الإلكترونية لخِدمات التثقيف والإرشاد المهني، ومنصة "دروب" للتدريب الإلكتروني، وبرنامج "تمهير" للتدريب على رأس العمل، والبوابة الوطنية للعمل "طاقات" لخدمة طالبي العمل وأصحاب العمل، وبرنامجي الشهادات المهنية الاحترافية و"صيفي".

بدورها تقدّم الجامعة خدمات التهيئة والتأهيل للخريجين تلبية لاحتياجات سوق العمل، وتهيئتهم للمقابلة الشخصية، ومراجعة السيَر الذاتية وتسويقها للحصول على الوظيفة، وتقديم تدريب نوعي يخدم طالب العمل في الحصول على الوظيفة.

وطبقاً للاتفاقية ستعمل الجامعة على مساعدة الخريجين في التخصصات التي تواجه تحديات في سوق العمل من الحصول على فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فهد بن سلطان" يشهد توقيع اتفاقية بين تنمية الموارد البشرية وجامعة تبوك
سبق

شهد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم، في مكتبه بالإمارة، توقيع اتفاقية تعاون بين صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وجامعة تبوك.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم توظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين، لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف، ضمن مبادرة "هدف" في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.

وقّع الاتفاقية رئيس جامعة تبوك الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبد الله الجعويني.

وتؤسس الاتفاقية لإقامة شراكة استراتيجية بين الصندوق والجامعة، لتدريب وتأهيل وتوظيف الخريجين والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين والباحثين عن العمل، من أجل زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، وزيادة نسبة التوظيف، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية وإكسابها المهارات الفردية والأساسية والخبرة.

وبموجب هذه الاتفاقية يقدم الصندوق محفزات ودعماً ماليّاً وتدريبيّاً لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيه، عبر منصة "سبل" الإلكترونية لخِدمات التثقيف والإرشاد المهني، ومنصة "دروب" للتدريب الإلكتروني، وبرنامج "تمهير" للتدريب على رأس العمل، والبوابة الوطنية للعمل "طاقات" لخدمة طالبي العمل وأصحاب العمل، وبرنامجي الشهادات المهنية الاحترافية و"صيفي".

بدورها تقدّم الجامعة خدمات التهيئة والتأهيل للخريجين تلبية لاحتياجات سوق العمل، وتهيئتهم للمقابلة الشخصية، ومراجعة السيَر الذاتية وتسويقها للحصول على الوظيفة، وتقديم تدريب نوعي يخدم طالب العمل في الحصول على الوظيفة.

وطبقاً للاتفاقية ستعمل الجامعة على مساعدة الخريجين في التخصصات التي تواجه تحديات في سوق العمل من الحصول على فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
04:58 PM

"فهد بن سلطان" يشهد توقيع اتفاقية بين تنمية الموارد البشرية وجامعة تبوك

لدعم توظيف الخريجين والطلاب من الجنسين

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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شهد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم، في مكتبه بالإمارة، توقيع اتفاقية تعاون بين صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وجامعة تبوك.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم توظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين، لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف، ضمن مبادرة "هدف" في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.

وقّع الاتفاقية رئيس جامعة تبوك الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبد الله الجعويني.

وتؤسس الاتفاقية لإقامة شراكة استراتيجية بين الصندوق والجامعة، لتدريب وتأهيل وتوظيف الخريجين والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين والباحثين عن العمل، من أجل زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، وزيادة نسبة التوظيف، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية وإكسابها المهارات الفردية والأساسية والخبرة.

وبموجب هذه الاتفاقية يقدم الصندوق محفزات ودعماً ماليّاً وتدريبيّاً لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيه، عبر منصة "سبل" الإلكترونية لخِدمات التثقيف والإرشاد المهني، ومنصة "دروب" للتدريب الإلكتروني، وبرنامج "تمهير" للتدريب على رأس العمل، والبوابة الوطنية للعمل "طاقات" لخدمة طالبي العمل وأصحاب العمل، وبرنامجي الشهادات المهنية الاحترافية و"صيفي".

بدورها تقدّم الجامعة خدمات التهيئة والتأهيل للخريجين تلبية لاحتياجات سوق العمل، وتهيئتهم للمقابلة الشخصية، ومراجعة السيَر الذاتية وتسويقها للحصول على الوظيفة، وتقديم تدريب نوعي يخدم طالب العمل في الحصول على الوظيفة.

وطبقاً للاتفاقية ستعمل الجامعة على مساعدة الخريجين في التخصصات التي تواجه تحديات في سوق العمل من الحصول على فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص.

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