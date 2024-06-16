وقام 35 متطوعاً من كشافة اللجنة وفريق بناء التطوعي بلجنة الأفلاج بتوزيع بروشورات إرشادية وتوعوية بلغات متعددة على العمالة في الصناعية والأسواق والشركات يتضمن الإجراءات الاحترازية والتعليمات الوزارية وطرق الوقاية من انتشار فيروس كورونا وأعراضه وسبل مكافحته ومدى خطورته بهدف تعزيز الجانب الوقائي للتصدي لهذا الوباء ومكافحته لمنع انتشاره.

شرعت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج، في توزيع 20 ألف بروشور توعوي وإرشادي بعدة لغات عن كورونا استهدف خلاله العمالة بالمحافظة.

"تنمية الأفلاج" توزع 20 ألف كتيب توعوي وإرشادي عن كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-16 شرعت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج، في توزيع 20 ألف بروشور توعوي وإرشادي بعدة لغات عن كورونا استهدف خلاله العمالة بالمحافظة. وقام 35 متطوعاً من كشافة اللجنة وفريق بناء التطوعي بلجنة الأفلاج بتوزيع بروشورات إرشادية وتوعوية بلغات متعددة على العمالة في الصناعية والأسواق والشركات يتضمن الإجراءات الاحترازية والتعليمات الوزارية وطرق الوقاية من انتشار فيروس كورونا وأعراضه وسبل مكافحته ومدى خطورته بهدف تعزيز الجانب الوقائي للتصدي لهذا الوباء ومكافحته لمنع انتشاره.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 11:24 AM

"تنمية الأفلاج" توزع 20 ألف كتيب توعوي وإرشادي عن كورونا يتضمن الإجراءات الاحترازية بعدة لغات لتعزيز الجانب الوقائي لدى العمالة





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شرعت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج، في توزيع 20 ألف بروشور توعوي وإرشادي بعدة لغات عن كورونا استهدف خلاله العمالة بالمحافظة.

وقام 35 متطوعاً من كشافة اللجنة وفريق بناء التطوعي بلجنة الأفلاج بتوزيع بروشورات إرشادية وتوعوية بلغات متعددة على العمالة في الصناعية والأسواق والشركات يتضمن الإجراءات الاحترازية والتعليمات الوزارية وطرق الوقاية من انتشار فيروس كورونا وأعراضه وسبل مكافحته ومدى خطورته بهدف تعزيز الجانب الوقائي للتصدي لهذا الوباء ومكافحته لمنع انتشاره.