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"تنمية الأفلاج" توزع 20 ألف كتيب توعوي وإرشادي عن كورونا

يتضمن الإجراءات الاحترازية بعدة لغات لتعزيز الجانب الوقائي لدى العمالة

شرعت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج، في توزيع 20 ألف بروشور توعوي وإرشادي بعدة لغات عن كورونا استهدف خلاله العمالة بالمحافظة.

وقام 35 متطوعاً من كشافة اللجنة وفريق بناء التطوعي بلجنة الأفلاج بتوزيع بروشورات إرشادية وتوعوية بلغات متعددة على العمالة في الصناعية والأسواق والشركات يتضمن الإجراءات الاحترازية والتعليمات الوزارية وطرق الوقاية من انتشار فيروس كورونا وأعراضه وسبل مكافحته ومدى خطورته بهدف تعزيز الجانب الوقائي للتصدي لهذا الوباء ومكافحته لمنع انتشاره.

لجنة التنمية الاجتماعية محافظة الأفلاج

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"تنمية الأفلاج" توزع 20 ألف كتيب توعوي وإرشادي عن كورونا
سبق

شرعت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج، في توزيع 20 ألف بروشور توعوي وإرشادي بعدة لغات عن كورونا استهدف خلاله العمالة بالمحافظة.

وقام 35 متطوعاً من كشافة اللجنة وفريق بناء التطوعي بلجنة الأفلاج بتوزيع بروشورات إرشادية وتوعوية بلغات متعددة على العمالة في الصناعية والأسواق والشركات يتضمن الإجراءات الاحترازية والتعليمات الوزارية وطرق الوقاية من انتشار فيروس كورونا وأعراضه وسبل مكافحته ومدى خطورته بهدف تعزيز الجانب الوقائي للتصدي لهذا الوباء ومكافحته لمنع انتشاره.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
11:24 AM

"تنمية الأفلاج" توزع 20 ألف كتيب توعوي وإرشادي عن كورونا

يتضمن الإجراءات الاحترازية بعدة لغات لتعزيز الجانب الوقائي لدى العمالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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شرعت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج، في توزيع 20 ألف بروشور توعوي وإرشادي بعدة لغات عن كورونا استهدف خلاله العمالة بالمحافظة.

وقام 35 متطوعاً من كشافة اللجنة وفريق بناء التطوعي بلجنة الأفلاج بتوزيع بروشورات إرشادية وتوعوية بلغات متعددة على العمالة في الصناعية والأسواق والشركات يتضمن الإجراءات الاحترازية والتعليمات الوزارية وطرق الوقاية من انتشار فيروس كورونا وأعراضه وسبل مكافحته ومدى خطورته بهدف تعزيز الجانب الوقائي للتصدي لهذا الوباء ومكافحته لمنع انتشاره.

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