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هيئة المهندسين: أكثر من 200 ألف مستفيد من الخدمات الإلكترونية في يوليو

صالح العمر: بلغ عدد طلبات التراخيص وتصنيف المكاتب الهندسية 3231 طلبًا

‬أظهرت الهيئة السعودية للمهندسين في إحصاءاتها الشهرية حول الخدمات والعمليات الاستعلامية والإجرائية المتنوعة وما تم إنجازه من مستهدفات لشهر يوليو من العام الجاري، وذلك من خلال خدماتها الرّقمية التي تُقدمها للمستفيدين من المكاتب والشركات الهندسية والأعضاء والمهندسين والمهندسات والفنيين.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة المهندس صالح العمر أن الهيئة تواصل العمل على تسهيل خدماتها للأعضاء والمستفيدين نحو تحوّل رقمي لإنجاز جميع معاملاتهم إلكترونيًا، التي تعكس جهودها المبذولة في سبيل تحقيق رضا العملاء من مستوى الخدمات الرّقمية المُتكاملة إضافةً إلى قنوات التواصل التي تُمكّنهم من الحصول على الخدمة ومتابعتها بشكلٍ أسرع دون الحاجة للحضور إلى مقرها.

وبيّن أن عدد زوار بوابة الهيئة الإلكترونية للاستفادة من الخدمات التي تُقدمها الهيئة تجاوز أكثر من 200 ألف زائر استفادوا من تلك الخدمات الإلكترونية، فيما بلغ عدد طلبات التراخيص وتصنيف المكاتب الهندسية 3231 طلبًا تضمنت فتح وتجديد مكتب هندسي، بينما تلقت الهيئة أكثر من 19 ألف طلب تسجيل مهني، وتجديد عضوية في نظام الاعتماد المهني.

وأفاد أن الهيئة أطلقت 7 برامج تدريبية مدعومة لأعضائها في عددٍ من التخصصات الهندسية والفنية استفاد منها أكثر من 800 متدرباً، مشيرًا إلى أن تأثير المحاضرات المهنية في مبادرة (مهندس عن بُعد) و (مهندس واعد) و (بودكاست هندسة) حققت أكثر من 140 ألف مشاهدة، مبينًا أن الهيئة ممثلةً بإدارة الرقابة والتفتيش نفّذت 85 جولة ميدانية رقابية على المنشأت الهندسية للتأكّد من التزامها بتطبيق "نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية" وشملت الجولات 12 مدينة حول الممكلة، كما بلغ عدد الخدمات التي قُدمت لأعضائها أكثر من 14 ألف خدمة عبر القنوات المختلفة تنوعت بين مختلف الخدمات، واستقبلت ما يزيد عن 14 ألف اتصال للإجابة على الأسئلة والاستفسارت بالتنسيق مع الإدارات المعنية في الهيئة خلال شهر يوليو الماضي.

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هيئة المهندسين: أكثر من 200 ألف مستفيد من الخدمات الإلكترونية في يوليو
سبق

‬أظهرت الهيئة السعودية للمهندسين في إحصاءاتها الشهرية حول الخدمات والعمليات الاستعلامية والإجرائية المتنوعة وما تم إنجازه من مستهدفات لشهر يوليو من العام الجاري، وذلك من خلال خدماتها الرّقمية التي تُقدمها للمستفيدين من المكاتب والشركات الهندسية والأعضاء والمهندسين والمهندسات والفنيين.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة المهندس صالح العمر أن الهيئة تواصل العمل على تسهيل خدماتها للأعضاء والمستفيدين نحو تحوّل رقمي لإنجاز جميع معاملاتهم إلكترونيًا، التي تعكس جهودها المبذولة في سبيل تحقيق رضا العملاء من مستوى الخدمات الرّقمية المُتكاملة إضافةً إلى قنوات التواصل التي تُمكّنهم من الحصول على الخدمة ومتابعتها بشكلٍ أسرع دون الحاجة للحضور إلى مقرها.

وبيّن أن عدد زوار بوابة الهيئة الإلكترونية للاستفادة من الخدمات التي تُقدمها الهيئة تجاوز أكثر من 200 ألف زائر استفادوا من تلك الخدمات الإلكترونية، فيما بلغ عدد طلبات التراخيص وتصنيف المكاتب الهندسية 3231 طلبًا تضمنت فتح وتجديد مكتب هندسي، بينما تلقت الهيئة أكثر من 19 ألف طلب تسجيل مهني، وتجديد عضوية في نظام الاعتماد المهني.

وأفاد أن الهيئة أطلقت 7 برامج تدريبية مدعومة لأعضائها في عددٍ من التخصصات الهندسية والفنية استفاد منها أكثر من 800 متدرباً، مشيرًا إلى أن تأثير المحاضرات المهنية في مبادرة (مهندس عن بُعد) و (مهندس واعد) و (بودكاست هندسة) حققت أكثر من 140 ألف مشاهدة، مبينًا أن الهيئة ممثلةً بإدارة الرقابة والتفتيش نفّذت 85 جولة ميدانية رقابية على المنشأت الهندسية للتأكّد من التزامها بتطبيق "نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية" وشملت الجولات 12 مدينة حول الممكلة، كما بلغ عدد الخدمات التي قُدمت لأعضائها أكثر من 14 ألف خدمة عبر القنوات المختلفة تنوعت بين مختلف الخدمات، واستقبلت ما يزيد عن 14 ألف اتصال للإجابة على الأسئلة والاستفسارت بالتنسيق مع الإدارات المعنية في الهيئة خلال شهر يوليو الماضي.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
03:41 PM

هيئة المهندسين: أكثر من 200 ألف مستفيد من الخدمات الإلكترونية في يوليو

صالح العمر: بلغ عدد طلبات التراخيص وتصنيف المكاتب الهندسية 3231 طلبًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬أظهرت الهيئة السعودية للمهندسين في إحصاءاتها الشهرية حول الخدمات والعمليات الاستعلامية والإجرائية المتنوعة وما تم إنجازه من مستهدفات لشهر يوليو من العام الجاري، وذلك من خلال خدماتها الرّقمية التي تُقدمها للمستفيدين من المكاتب والشركات الهندسية والأعضاء والمهندسين والمهندسات والفنيين.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة المهندس صالح العمر أن الهيئة تواصل العمل على تسهيل خدماتها للأعضاء والمستفيدين نحو تحوّل رقمي لإنجاز جميع معاملاتهم إلكترونيًا، التي تعكس جهودها المبذولة في سبيل تحقيق رضا العملاء من مستوى الخدمات الرّقمية المُتكاملة إضافةً إلى قنوات التواصل التي تُمكّنهم من الحصول على الخدمة ومتابعتها بشكلٍ أسرع دون الحاجة للحضور إلى مقرها.

وبيّن أن عدد زوار بوابة الهيئة الإلكترونية للاستفادة من الخدمات التي تُقدمها الهيئة تجاوز أكثر من 200 ألف زائر استفادوا من تلك الخدمات الإلكترونية، فيما بلغ عدد طلبات التراخيص وتصنيف المكاتب الهندسية 3231 طلبًا تضمنت فتح وتجديد مكتب هندسي، بينما تلقت الهيئة أكثر من 19 ألف طلب تسجيل مهني، وتجديد عضوية في نظام الاعتماد المهني.

وأفاد أن الهيئة أطلقت 7 برامج تدريبية مدعومة لأعضائها في عددٍ من التخصصات الهندسية والفنية استفاد منها أكثر من 800 متدرباً، مشيرًا إلى أن تأثير المحاضرات المهنية في مبادرة (مهندس عن بُعد) و (مهندس واعد) و (بودكاست هندسة) حققت أكثر من 140 ألف مشاهدة، مبينًا أن الهيئة ممثلةً بإدارة الرقابة والتفتيش نفّذت 85 جولة ميدانية رقابية على المنشأت الهندسية للتأكّد من التزامها بتطبيق "نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية" وشملت الجولات 12 مدينة حول الممكلة، كما بلغ عدد الخدمات التي قُدمت لأعضائها أكثر من 14 ألف خدمة عبر القنوات المختلفة تنوعت بين مختلف الخدمات، واستقبلت ما يزيد عن 14 ألف اتصال للإجابة على الأسئلة والاستفسارت بالتنسيق مع الإدارات المعنية في الهيئة خلال شهر يوليو الماضي.

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