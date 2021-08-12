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"الندوة العالمية" تقدم دورة تدريبية لتعليم العربية لغير الناطقين بها في قيرغيزيا

30 ساعة تدريبية للدفع بهم نحو الآفاق الاحترافية لتدريس اللغة

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في قيرغيزيا، بالتعاون مع مركز آلا- طو للتنمية في تنفيذ برنامج "تدريب وتأهيل معلمي العربية للناطقين بغيرها من الهواية إلى الاحتراف".

جاء البرنامج بالتعاون مع المرصد الأوروبي لتعليم اللغة العربية بفرنسا لمدة 30 ساعة تدريبية.

ويهدف البرنامج إلى تعليم اللغة العربية لدفعة جديدة من المعلمين والمعلمات في قيرغيزيا والدفع بهم نحو الآفاق الاحترافية لتدريس العربية.

ويسعى البرنامج إلى مساعدة المتدربين على اجتياز مهارات التدريس والانتقال بهم من التدريس بالهواية إلى الاحترافية القائمة على امتلاك العلم النظري والتطبيقي لأسس ونظريات ومبادئ تدريس اللغة العربية، والإلمام بأسسه وكفاياته ومهاراته واستراتيجياته، ومن ثم الوقوف تطبيقيًّا على الأداء التدريسي للطلاب والمتدربين في الفصل الدراسي.

وأبدى المشاركون حضوريًّا -وعبر الشبكة الإلكترونية- سعادتهم بالبرنامج وجديته وكفاءة المدربين، وطالبوا باستمرار البرنامج إلى مراحل أخرى متقدمة تعزز ما استفادوا منه وتعلموه.

وعبّروا عن شكرهم الجزيل وامتنانهم للندوة العالمية، والمملكة العربية السعودية وحكومتها وشعبها الداعمين لهذه البرامج النوعية والتنموية في خدمة شعوب العالم ونشر لغة القرآن الكريم.

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"الندوة العالمية" تقدم دورة تدريبية لتعليم العربية لغير الناطقين بها في قيرغيزيا
سبق

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في قيرغيزيا، بالتعاون مع مركز آلا- طو للتنمية في تنفيذ برنامج "تدريب وتأهيل معلمي العربية للناطقين بغيرها من الهواية إلى الاحتراف".

جاء البرنامج بالتعاون مع المرصد الأوروبي لتعليم اللغة العربية بفرنسا لمدة 30 ساعة تدريبية.

ويهدف البرنامج إلى تعليم اللغة العربية لدفعة جديدة من المعلمين والمعلمات في قيرغيزيا والدفع بهم نحو الآفاق الاحترافية لتدريس العربية.

ويسعى البرنامج إلى مساعدة المتدربين على اجتياز مهارات التدريس والانتقال بهم من التدريس بالهواية إلى الاحترافية القائمة على امتلاك العلم النظري والتطبيقي لأسس ونظريات ومبادئ تدريس اللغة العربية، والإلمام بأسسه وكفاياته ومهاراته واستراتيجياته، ومن ثم الوقوف تطبيقيًّا على الأداء التدريسي للطلاب والمتدربين في الفصل الدراسي.

وأبدى المشاركون حضوريًّا -وعبر الشبكة الإلكترونية- سعادتهم بالبرنامج وجديته وكفاءة المدربين، وطالبوا باستمرار البرنامج إلى مراحل أخرى متقدمة تعزز ما استفادوا منه وتعلموه.

وعبّروا عن شكرهم الجزيل وامتنانهم للندوة العالمية، والمملكة العربية السعودية وحكومتها وشعبها الداعمين لهذه البرامج النوعية والتنموية في خدمة شعوب العالم ونشر لغة القرآن الكريم.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
01:01 PM

"الندوة العالمية" تقدم دورة تدريبية لتعليم العربية لغير الناطقين بها في قيرغيزيا

30 ساعة تدريبية للدفع بهم نحو الآفاق الاحترافية لتدريس اللغة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في قيرغيزيا، بالتعاون مع مركز آلا- طو للتنمية في تنفيذ برنامج "تدريب وتأهيل معلمي العربية للناطقين بغيرها من الهواية إلى الاحتراف".

جاء البرنامج بالتعاون مع المرصد الأوروبي لتعليم اللغة العربية بفرنسا لمدة 30 ساعة تدريبية.

ويهدف البرنامج إلى تعليم اللغة العربية لدفعة جديدة من المعلمين والمعلمات في قيرغيزيا والدفع بهم نحو الآفاق الاحترافية لتدريس العربية.

ويسعى البرنامج إلى مساعدة المتدربين على اجتياز مهارات التدريس والانتقال بهم من التدريس بالهواية إلى الاحترافية القائمة على امتلاك العلم النظري والتطبيقي لأسس ونظريات ومبادئ تدريس اللغة العربية، والإلمام بأسسه وكفاياته ومهاراته واستراتيجياته، ومن ثم الوقوف تطبيقيًّا على الأداء التدريسي للطلاب والمتدربين في الفصل الدراسي.

وأبدى المشاركون حضوريًّا -وعبر الشبكة الإلكترونية- سعادتهم بالبرنامج وجديته وكفاءة المدربين، وطالبوا باستمرار البرنامج إلى مراحل أخرى متقدمة تعزز ما استفادوا منه وتعلموه.

وعبّروا عن شكرهم الجزيل وامتنانهم للندوة العالمية، والمملكة العربية السعودية وحكومتها وشعبها الداعمين لهذه البرامج النوعية والتنموية في خدمة شعوب العالم ونشر لغة القرآن الكريم.

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